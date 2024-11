Elena Ugolini, candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna, presenzierà a Cervia all’Hotel Aurelia domenica 3 novembre ad un evento della sua lista civica “Elena Ugolini Presidente – Rete Civica” alle ore 17.30.

Turismo da rilanciare con una visione per i prossimi dieci anni e servizio sanitario pubblico regionale da riorganizzare. Questi saranno alcuni dei temi sui quali Elena Ugolini si confronterà con la cittadinanza. “La sanità in Emilia Romagna, come anche a Ravenna, è in grave difficoltà. Chi ha governato in questi anni non ha risposto all’esigenze degli operatori sanitari né della popolazione. Il problema non riguarda solo i finanziamenti e i soldi che investiamo nell’ambito sanitario, La costiera romagnola è in crisi e dobbiamo cambiare la visione per i prossimi decenni con al centro il mare, l’ospitalità, il verde e il buon cibo. Dobbiamo coniugare le nostre tradizioni con una nuova visione che guarda al futuro”.

L’evento organizzato all’Hotel Aurelia è aperto alla stampa e a tutta la cittadinanza.