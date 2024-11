“La sicurezza stradale riguarda le regole e le procedure da osservare per gli utenti delle strade e per utenti si intende tutti coloro che utilizzano le strade, autisti, ciclisti, pedoni.

Sebbene spesso nelle dinamiche degli incidenti si riscontrino mancanze anche gravi sia da parte della persona danneggiata, sia da parte della persona che provoca l’incidente, si può affermare quindi che in generale un incidente può essere causato dal mancato rispetto delle norme di Sicurezza e/o dalla pianificazione/prevenzione relativa.

A questo proposito, faccio mia e riporto integralmente la segnalazione di una mamma preoccupata per l’incolumità dei suoi ragazzi, che vogliamo estendere a tutti quelli che sono costretti a prendere l’autobus, ovunque quei luoghi abbiano misure di sicurezza scarse ed in molti casi pari a zero, per andare a scuola.

“Con la presente sono a mettervi al corrente di una situazione parecchio pericolosa per i ragazzini che prendono il bus linea 159 da San Pietro in vincoli a Ravenna per raggiungere gli istituti superiori. Ci siamo trasferiti da poco a San Pietro in vincoli in Vicolo Bissi e i miei figli adolescenti, dovendo raggiungere le scuole sono costretti a prendere il bus esattamente sulla via del Sale (principale arteria di comunicazione tra i paesini) in una fermata posta sul ciglio della strada, senza alcun posto dove essere riparati ed esattamente al centro di una strada, che le auto e i camion, percorrono ad una velocità folle. Oltretutto per raggiungere la fermata devono percorrere circa 100 mt sul ciglio strada lasciandosi le auto alle spalle.

Qualche giorno fa, mio figlio in mezzo alla nebbia, stava andando alla fermata e un’auto che arrivava abbastanza veloce lo ha urtato facendolo rotolare sull’erba. Abbiamo sfiorato la tragedia a parere mio.

Con grossissima indignazione per questa situazione, chiedo di spostare la fermata al più presto, prima che si sia costretti a raccogliere un morto.

Domando quindi, che la fermata venga spostata per lo meno sull’incrocio con la via del sale vecchia, 100 metri indietro, dove ci sarebbe, oltretutto, il posto per mettere una fermata coperta e lasciare cosi al sicuro i ragazzini che tutte le mattine, dai nostri vicoli, devono raggiungere le scuole.”

La situazione attuale è intollerabile e gravemente pericolosa; speriamo che questa testimonianza seguita dalla richiesta di soluzioni venga ascoltata perché, soprattutto in questo caso serve agire nel breve periodo.” Conclude Marin: “Ci si domanda come sia possibile posizionare fermate dell’autobus in strade con carreggiata stretta dove a lato non c’è nemmeno lo spazio per scendere, senza un minimo di riparo e un’adeguata segnaletica, quindi il mancato rispetto di tutte le norme di sicurezza per chi utilizza i mezzi pubblici e di queste situazioni sparse nel territorio se ne presenta più di una.

Una cosa è certa, noi continueremo ad essere portavoce dei cittadini, al cospetto di questa amministrazione che sembra non voler ascoltare”

.