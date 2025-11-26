Prosegue secondo le tempistiche stabilite il progetto di riqualificazione energetica della Romagna Faentina – Brisighella (FESR), promosso dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) e finanziato dal Programma FESR, con l’obiettivo di favorire sostenibilità, decarbonizzazione, efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti.

L’intervento riguarda in particolare la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Fognano, dove si sta realizzando un complesso progetto di efficientamento energetico finalizzato a ottenere un edificio con elevate prestazioni e a ridurre in modo significativo il consumo energetico. L’investimento complessivo ammonta a 324 mila euro, di cui quasi 260 mila finanziati con fondi europei FESR.

Le opere in corso comprendono la posa di un sistema a cappotto termico sulle superfici verticali, la coibentazione della copertura mediante pannelli in lana di roccia da 16 cm sul solaio verso il sottotetto e il rifacimento di porzioni del manto di copertura. A ciò si aggiunge l’installazione di un impianto fotovoltaico composto da 38 pannelli da 420 W, per una potenza complessiva di 15,96 kWp, che consentirà di coprire il fabbisogno energetico dell’intero edificio scolastico attraverso fonti rinnovabili.

L’obiettivo è di garantire un salto di due classi energetiche grazie alla riduzione del fabbisogno di energia utile e primaria per il riscaldamento, nonché alla diminuzione delle emissioni. L’intervento completa inoltre il percorso di ammodernamento avviato nel 2020 con la sostituzione degli infissi, integrando ulteriori misure dedicate alla qualità ambientale e alla sostenibilità del patrimonio pubblico.

Il progetto rientra tra le linee strategiche del Comune di Brisighella per la promozione della sostenibilità e dell’innovazione nel territorio, attraverso interventi mirati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici. “Mantenere efficienti le scuole è una priorità della nostra Amministrazione comunale – spiega il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli-. Si tratta di luoghi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e punti di riferimento per tutta la comunità. Intervenire per migliorarne la qualità energetica e il comfort significa investire nel futuro del nostro territorio”.

“L’efficientamento energetico rappresenta una scelta strategica per il clima e per la sostenibilità economica degli enti pubblici – aggiunge l’assessore comunale Dario Laghi. “Ridurre i consumi significa diminuire le emissioni e generare risparmi duraturi. Ogni intervento in questa direzione contribuisce alla qualità della vita dei cittadini e alla resilienza del territorio. Il progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile, efficiente e resiliente del patrimonio edilizio pubblico, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica”.