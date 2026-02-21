Un momento di confronto diretto con esperti per capire come rendere più efficiente la propria casa e risparmiare in bolletta. Sabato 28 febbraio, alle ore 10, lo Spazio Enel Partner di via Montegrappa 49 ospiterà per la prima volta in città l’Enel Energy Bar, il nuovo format del Gruppo Enel dedicato all’educazione energetica e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa punta a offrire informazioni pratiche su come aumentare la consapevolezza dei consumi domestici, ridurre gli sprechi e adottare soluzioni smart per la casa. Durante l’incontro sarà presente un esperto di efficienza energetica, pronto a rispondere alle domande dei partecipanti e a fornire consigli personalizzati.

Oltre al workshop, accompagnato da un caffè offerto ai presenti, sarà possibile scoprire strumenti innovativi come Enel Lumiè, il simulatore che consente di valutare l’efficienza energetica della propria abitazione. Attraverso la compilazione di un questionario e l’analisi delle bollette, il software utilizza un algoritmo dedicato per individuare eventuali criticità, impianti non ottimizzati o apparecchiature obsolete, suggerendo soluzioni mirate per migliorare le prestazioni energetiche e contenere la spesa.

Un’occasione gratuita e aperta a tutti per approfondire un tema sempre più centrale nella gestione quotidiana delle famiglie.