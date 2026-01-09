Efficientamento energetico della centrale di teleriscaldamento e raffrescamento e installazione di pensiline fotovoltaiche a copertura del parcheggio. Sono i principali lavori oggetto del progetto di fattibilità tecnico-economica-esecutivo approvato dalla Giunta che riguarda il gruppo di edifici denominati Polo Lama Sud, serviti dalla centrale di teleriscaldamento e teleraffrescamento di via Fontana: gli uffici comunali di viale Berlinguer ai numeri 58, 68 e 30; nido e scuola dell’infanzia “Polo per l’infanzia Lama Sud”; la nuova sede Arpae.

L’intervento è finalizzato al miglioramento dei seguenti aspetti: riduzione dei costi di esercizio e di gestione della centrale; riduzione del consumo di energia elettrica e termica da combustibili fossili; riduzione dell’impatto ambientale e dell’emissione in atmosfera di anidride carbonica. Il costo dell’intervento è di 3 milioni di euro, di cui 600mila euro di risorse comunali e 2 la restante parte da finanziamento Pr-Fesr della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Atuss (Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile).

“L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani –, si inserisce in un’area popolosa e dotata di servizi. Il quartiere è sede degli uffici della Circoscrizione Ravenna Sud e di altri comunali a cui affluisce il pubblico, come l’anagrafe, un importante polo scolastico che verrà ampliato. L’obiettivo è di caratterizzarla come progetto pilota di eco-quartiere, ed è per questo che il Comune ha candidato il progetto al bando regionale nell’ambito dell’Atuss. Si avrà una significativa riduzione di emissioni inquinanti e di risparmio energetico grazie all’utilizzo sinergico di fonti rinnovabili e di tecnologie innovative ad alto rendimento a servizio della centrale”.

Oltre all’efficientamento della centrale, sempre al suo servizio, sarà realizzato un impianto fotovoltaico sul parcheggio pubblico di via Luigi Fontana, mediante realizzazione di pensiline prefabbricate con moduli fotovoltaici ad alta efficienza e adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica al fine di ottimizzare la produzione fotovoltaica evitando ombreggiamenti suoi moduli. Tutto questo consentirà la completa decarbonizzazione del sistema di produzione di acqua refrigerata per la climatizzazione estiva e una parziale riduzione dell’uso di fonti di origine fossile per la climatizzazione invernale. In particolare si raggiungerà la quasi totale indipendenza energetica nel periodo estivo; si ridurranno i consumi elettrici; si otterrà una maggiore fruibilità del parcheggio ad uso pubblico, grazie all’ombreggiamento offerto dalle pensiline fotovoltaiche.