Educere: a S.Umiltà un pomeriggio dedicato all’educazione rivolto a genitori e insegnanti | VIDEO

Un pomeriggio dedicato alla formazione sui temi dell’educazione. Sabato 6 novembre la Fondazione Marri-S.Umiltà ha ideato una serie di appuntamenti rivolti a genitori, insegnanti ed educatori per affrontare insieme la crescita dei giovani. Diversi gli ospiti che si alterneranno nel parco all’interno del complesso scolastico di via Bondiolo: dal vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani allo scrittore Manlio Castagna; dalla glottologa Silivia Brigo al motion designer Massimo Garavini o all’attore faentino Francesco Bentini. Ad aprire la giornata di approfondimento, che ha come titolo “Educere – Speech & Talks”, una tavola rotonda che metterà a confronto i dirigenti scolastici dei diversi istituti comprensivi di Faenza e l’amministrazione comunale