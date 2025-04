Anche per l’anno scolastico 2024/2025, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha riconfermato il suo impegno nell’educazione alla sicurezza stradale, realizzando un progetto dedicato agli alunni delle scuole primarie e, con attività specifiche, ai bambini di alcuni plessi delle scuole dell’infanzia.

L’iniziativa, avviata a novembre 2024 con le classi terze delle scuole San Rocco-Bendandi e Don Milani, è proseguita nei mesi di marzo e aprile coinvolgendo gli alunni delle scuole Carchidio, Don Milani, San Rocco-Bendandi, della sezione distaccata di Granarolo e della scuola Pirazzini, dove, oltre a completare il percorso con le classi terze, si sono tenute lezioni anche con le quinte.

Il progetto si è sviluppato in moduli didattici differenziati per fascia d’età. Ai bambini delle classi terze sono state fornite le nozioni fondamentali per un comportamento sicuro come pedoni. Gli studenti delle quinte, invece, hanno approfondito il tema della sicurezza in bicicletta e le corrette modalità di conduzione. Dopo la lezione teorica in aula, i ragazzi, indossato il caschetto protettivo, hanno percorso, sotto l’occhio attento degli agenti della polizia locale, le vie della città, un’esperienza particolarmente apprezzata dagli scolari. Le attività con le scuole primarie si concluderanno nei primi giorni di giugno con i piccoli studenti delle Gulli di via Castellani.

Un’attenzione particolare è stata rivolta anche ai più piccoli. In alcuni plessi delle scuole dell’infanzia di Faenza, Panda e Arcobaleno di Borgo Tuliero, ai bambini sono stati spiegati, in maniera semplice e intuitiva, i primi concetti di sicurezza stradale e la segnaletica; successivamente i piccoli utenti della strada sono stati accompagnati in brevi uscite esplorative nel contesto del borgo. A maggio è prevista un’uscita in bicicletta dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia Charlot di via Riccione.

Questo consolidato progetto, portato avanti con la collaborazione delle insegnanti, prevede inoltre un’importante attività pratica al ‘pistino’ di via Lesi. Qui, accompagnati dagli agenti della Polizia Locale e grazie a un percorso appositamente allestito dai collaboratori della Società Ciclistica Faentina, i bambini potranno apprendere, in piena sicurezza al riparo dal traffico, in modo interattivo le prime regole fondamentali della strada.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ampia adesione delle scuole al nostro progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale” sottolinea l’assessore Massimo Bosi. Questo forte coinvolgimento conferma la validità di un’iniziativa prioritaria per la nostra amministrazione, che investe risorse significative per la sicurezza urbana, avvicinando anche i più piccoli a temi cruciali. Ringrazio la Polizia Locale per la dedizione e i giovani partecipanti per l’entusiasmo in questa importante esperienza”.