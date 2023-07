300 ore effettuate, 118 classi incontrate per un totale di circa 2.500 alunni coinvolti. Questi, in sintesi, i “numeri” dell’attività di educazione stradale che ha impegnato la Polizia Locale di Ravenna nell’anno scolastico 2022/2023.

Ormai da diversi anni, all’interno del Corpo, è stato costituito un gruppo di operatori che si occupa, tra le altre attività, di educazione stradale (cosiddetto “Progetto E.St.Ter”, acronimo di Educazione Stradale sul Territorio).

Le scuole interessate sono quelle di ogni ordine e grado, dalla materna agli Istituti Superiori di II° grado, sia in città che nel forese. Oltre alle attività programmate e concordate in classe, gli agenti sono stati presenti anche ad eventi, aperti alla cittadinanza, sul tema della sicurezza stradale, che hanno visto la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi (Festa del Quartiere Alberti, incontro formativo a Porto Fuori, manifestazione ciclistica riservata ai bambini in Piazza Sighinolfi oltre a due giornate, tra fine giugno e i primi di luglio, presso i Centri Estivi di San Pietro in Vincoli con la presenza di una sessantina di bambini e adolescenti).