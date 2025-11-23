Nell’Aula Magna dell’Itip Bucci di Faenza, si è svolto l’incontro conclusivo “Sentirsi in strada”, iniziativa dedicata all’educazione stradale promossa dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

A guidare l’incontro sono stati i Sovrintendenti Stefano Lotti e Vanes Nanni, che hanno accompagnato gli studenti delle classi Quarte in un percorso di riflessione sulle responsabilità e sui comportamenti corretti da adottare quando si è alla guida o si percorre la strada come utenti vulnerabili.

Momento centrale della mattinata è stata la testimonianza di Fabio Castagnoli, vittima di un grave incidente stradale e autore del libro “Voglia di vivere”. Castagnoli, affiancato dai genitori Gigliola e Adriano, ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza, offrendo un racconto intenso e toccante che ha messo in luce le conseguenze reali e profonde che un incidente può lasciare sulla vita delle persone e delle loro famiglie.

L’iniziativa ha coinvolto tutte le classi Quarte dell’Istituto, confermando l’impegno della scuola e della Polizia Locale nel promuovere una cultura della sicurezza e della consapevolezza, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni a comportamenti responsabili in strada.