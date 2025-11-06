Educazione finanziaria nelle scuole, inaugurata la mostra al Private Banking della Cassa di Ravenna

“Educazione Finanziaria: a lezione di cittadinanza risparmio e parità di genere”. È stata inaugurata la nuova mostra al Private Banking della Cassa di Ravenna in piazza del Popolo dedicata ai progetti di educazione finanziaria nelle scuole organizzati in collaborazione con Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio promossa da Abi . Per l’occasione gli studenti della San Vincenzo de Paoli che hanno partecipato al progetto hanno potuto fare domande su tematiche di educazione civica