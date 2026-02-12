Il Liceo Steam International di Bologna vola a Milano sognando Bruxelles. L’istituto felsineo si è infatti qualificato per la finalissima nazionale dell’European Money Quiz>, progetto promosso dalla Federazione Bancaria Europea in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana. L’iniziativa coinvolge scuole di trenta Paesi europei in programmi di educazione finanziaria culminando in una competizione finale strutturata a quiz, in lingua inglese, su temi economici e finanziari.

Determinante il supporto della La Cassa di Ravenna, che da anni propone progetti di educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado e che, anche quest’anno, ha organizzato numerose lezioni e percorsi formativi negli istituti di Bologna. Il Liceo Steam ha colto l’opportunità distinguendosi per preparazione, impegno e competenze, dimostrando di poter competere anche a livello europeo.

Il progetto, coordinato dai dirigenti scolastici Riccardo Schiavi e Francesca Tabloni, ha coinvolto le classi III A (Previdenza e Assicurazioni), II A (Pay Like a Ninja – Pagamenti digitali e sicurezza online) e I A (Gestione del Risparmio), con i docenti Francesca Tabloni, Martina Rizzello e Gianlorenzo Costarella, oltre a Vaneria Violi che ha curato l’organizzazione degli interventi esterni.

Debuttante nella competizione, il Liceo Steam punta a superare i campioni europei in carica di Ovada nella finale del 25 marzo a Milano, con l’obiettivo di accedere alla finalissima europea in programma a Bruxelles il 19 maggio 2026.

Gli studenti hanno seguito un percorso specifico di educazione finanziaria con il docente Feduf Igor Lazzaroni, che li ha preparati in vista degli appuntamenti decisivi. Bologna, ancora una volta, si conferma terreno fertile per i temi dell’economia e della finanza affrontati in ambito scolastico: anche nel progetto europeo “Conoscere la Borsa” un’altra scuola cittadina, l’Istituto Tecnico Manfredi Tanari, ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale nazionale.

Il Liceo Steam International è un liceo scientifico delle scienze applicate paritario che integra la didattica Cambridge con quella italiana, valorizzando l’insegnamento in lingua inglese e la connessione tra formazione e mondo del lavoro attraverso attività laboratoriali e il contributo di professionisti ed esperti esterni, come nel caso del progetto di educazione finanziaria.