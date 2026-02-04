L’Amministrazione comunale di Castel Bolognese promuove un ciclo di incontri gratuiti dedicati ai temi dell’educazione, della crescita e del benessere dei bambini e dei ragazzi, con l’obiettivo di rafforzare la comunità educante e offrire spazi di confronto e approfondimento aperti a tutta la cittadinanza. Il progetto è rivolto in particolare a genitori, insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, educatori e a tutti coloro che gravitano attorno al mondo dell’infanzia e dell’età scolare, e affronta alcune delle principali tematiche educative e relazionali che interessano la fascia 0–6 anni e l’età scolare, con un’attenzione particolare alla prevenzione, all’inclusione e al benessere delle famiglie.

Per la realizzazione del percorso l’Amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione dell’associazione A Mani Libere APS, che ha curato l’organizzazione del calendario degli incontri coinvolgendo professionisti qualificati dell’associazione Il Soffio di Castel Bolognese. Pedagogisti, psicologi dell’età evolutiva, logopedisti, psicomotricisti e mediatori familiari accompagneranno i partecipanti in un percorso di informazione e sensibilizzazione, offrendo strumenti di lettura e confronto su temi che riguardano il rapporto tra scuola e famiglia, lo sviluppo psicomotorio e linguistico, i disturbi specifici dell’apprendimento, l’iperattività e la gestione dei conflitti in ambito familiare.

Il ciclo di incontri prenderà avvio venerdì 6 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 19.30, con un appuntamento dedicato al complesso rapporto fra scuola e famiglia, a cura della pedagogista Katia Tonnini. Il percorso proseguirà venerdì 6 marzo con un approfondimento sui disturbi specifici dell’apprendimento, sui campanelli d’allarme e sulle modalità di riconoscimento e gestione, con gli interventi della psicologa clinica dell’età evolutiva Giulia Gagliardi e della logopedista Anna Montevecchi. Venerdì 20 marzo sarà affrontato il tema del conflitto nella separazione, con un incontro incentrato sulla tutela dei figli e sugli strumenti a supporto della rete familiare, a cura dell’avvocata e mediatrice familiare Mara Andreozzi. Venerdì 10 aprile l’attenzione si sposterà su iperattività, impulsività e disattenzione, con un incontro dedicato al riconoscimento e alla gestione di questi comportamenti, condotto dalla psicologa Giulia Gagliardi. Il ciclo si concluderà venerdì 17 aprile con “Parole in movimento”, un incontro dedicato ai campanelli d’allarme e alle strategie per stimolare lo sviluppo psicomotorio e linguistico nel bambino, a cura della logopedista Anna Montevecchi e della psicomotricista e TNPEE Maria Francesca Poggiali.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale Luigi Dal Pane, in Piazzale Poggi 6, con ingresso libero e gratuito. Si ringraziano l’Associazione A Mani Libere APS e tutti i professionisti che interverranno per la preziosa collaborazione.

Il ciclo si inserisce in un più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a promuovere iniziative di informazione, prevenzione e inclusione sociale, valorizzando il ruolo educativo condiviso tra famiglie, scuola e territorio e favorendo la costruzione di una rete di comunità attenta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi.