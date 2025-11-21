Mercoledì 26 novembre 2025, alle 12, il Mulino di Scodellino ospiterà un incontro pubblico dedicato all’educazione alimentare e alla promozione di stili di vita sani, con un’attenzione particolare ai prodotti genuini del territorio e alla valorizzazione delle nostre filiere locali.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Castel Bolognese, Regione Emilia-Romagna, Associazione Amici del Mulino, Molino Naldoni e Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Un appuntamento pensato per sensibilizzare cittadini, famiglie, associazioni e operatori del settore sull’importanza di una nutrizione equilibrata e consapevole, a partire da materie prime di qualità come la farina prodott…

All’incontro parteciperanno il Sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, la Presidente dell’Associazione Amici del Mulino Rosanna Pasi, la direttrice sanitaria del Distretto di Faenza Donatina Cilla, il nutrizionista Onconauti Emanuele Rondina, il Presidente nazionale Mulini Storici Gabriele Setti, il Presidente del Molino Naldoni Walter Naldoni, insieme ai rappresentanti del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale. Concluderà i lavori l’Assessore regionale all’Agricoltura e Agroalimentare Alessio Mammi. L’incontro è aperto al pubblico.

“Parlare di corretti stili di vita e di buona alimentazione – afferma il Sindaco Luca Della Godenza – significa prendersi cura della salute della comunità, promuovendo allo stesso tempo la qualità dei prodotti e delle filiere locali. Il Mulino Scodellino è il luogo ideale per un confronto che unisce tradizione, cultura rurale e attenzione al benessere delle persone. Grazie alla farina del Mulino questi concetti prendono forma e diventano concreti”.