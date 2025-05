Si chiama “Natura in gioco” ed è una giornata dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta, tra divulgazione e gioco, all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione. E’ l’iniziativa in programma domenica 11 maggio al centro RicreAzioni in via Don Carlo Sala 7 a Ravenna, organizzata da Cacciatori di Idee ODV, CSI Ravenna, Educatori ludici e cooperativa sociale La Pieve. Promossa in collaborazione con www.comune.ra.it e con i progetti “Ricostruire Relazioni” e “Genitori Ludici 25” e la partecipazione degli operatori ludici CSI, la giornata si sviluppa in tre momenti, legati ad altrettante aree tematiche.

Alle 14 si comincia con “Balene e delfini”, ovvero la conferenza di Selina Mao, “SeliNature” sui social, dove divulga la natura in tutti i suoi aspetti, in maniera semplice e accessibile a tutti, che presenterà il mondo dei cetacei.

Alle 15 è la volta di “Tocca a noi”. Protagonista ancora Selina che dialogherà con gli Educatori Ludici sul tema “Ambiente, territorio e divulgazione”. Si cercherà di dare risposte a queste domande: Come sensibilizzare le persone? Cosa possono fare divulgatori ed educatori ludici? Cosa può fare ciascuno di noi per preservare la natura e valorizzare il proprio territorio?

La giornata si chiude alle 15,30 con Natura ludica: si andrà alla scoperta della natura utilizzando i giochi da tavolo legati agli animali e alla salvaguardia dell’ambiente grazie alla partecipazione degli operatori ludici del Csi.

Ingresso e partecipazione sono gratuiti.