Edizione record per Buskers Faenza

Decima edizione da record per Buskers Faenza – La fucina dei sogni, il festival degli artisti di strada organizzato dal comitato locale della Croce Rossa. Grazie al tempo benevolo, nonostante la minaccia di pioggia di sabato sera, tantissime le persone in centro nell’intero fine settimana per assistere a spettacoli di vario genere. Dal teatro di burattini in miniatura, ai volteggi in aria al trapezio. Dai giocolieri, ai suonatori di materiali di riuso. Ogni giorno sono state una trentina le esibizioni nelle varie postazioni