Torna lo slogan d’eccezione per l’edizione 2021 di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente per ripristinare aree verdi urbane e ambienti naturali, per vivere al meglio nelle nostre città ripulendole dai rifiuti abbandonati nei parchi, negli spazi pubblici o nei loro quartieri.

Non solo ambientalismo, l’iniziativa di Legambiente invita anche a riflettere su temi come integrazione, convivenza e coesione sociale, di estrema rilevanza in questo momento storico, e per agire e fare la nostra parte contro violenze e razzismo di ogni genere, a favore di solidarietà e accoglienza.

Tra gli obiettivi di Puliamo il Mondo si inserisce infatti, ormai da qualche anno, l’ineludibile necessità di promuovere, insieme alla cura dell’ambiente, uno spirito di comunità fatto di tolleranza, solidarietà e integrazione. I cambiamenti climatici quindi le migrazioni conseguenti saranno un pezzo di questa edizione in quanto stanno provocando e continueranno a provocare divari sociali.

Ravenna – Domenica 26 settembre | ore 9:30

“I luoghi minacciati dal clima che cambia con Youth4Planet e Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”

Circolo Ippico “La Piallassa”, via Trieste 356/B , RA

Partiremo in gruppi per la conoscenza della piallassa Piomboni e per la conoscenza della pineta della Marina di Ravenna. Al pomeriggio, workshop informativo. Al termine dell’attività della mattina, un piccolo ristoro.

E ancora altri appuntamenti sul territorio:

Sabato 25 settembre 2021| ore 10: Lido di Classe via G.Marignolli 26 angolo Piazza M. Ricci. “Pulizia dell’area SIC/ZPS Foce Bevano SUD”

Sabato 25 settembre 2021| ore 15: Giardini Speyer via Giosuè Carducci “A caccia di tappi e cartacce con la Farini Social Week”!

Domenica 26 settembre 2021| 9:30: Marina Romea al Bagno Aloha Beach viale Italia “Pulizia della spiaggia dei Lidi Nord”

Domenica 3 ottobre 2021 | ore 9:30:Lido di Dante all’ingresso della pineta ramazzotti “Pulizia SIC/ZPS Foce Bevano NORD con la Rete per la tutela del Fratino”

Per info:info@legambiente.ravenna.it

Partecipano all’edizione 2021 di Puliamo il Mondo a Ravenna: Comune di Ravenna, Circolo Ippico “La pialassa”, Noi per Voi ODV, Cittattiva Ravenna, Comitato Cittadino di Lido di Classe, Pro Loco Marina di Ravenna, Fridays for Future Ravenna, Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, Aloha Beach Marina Romea, Ortisti di Strada, Auser Ravenna, Rete per la tutela del Fratino della costa ravennate, La Pieve Cooperativa Sociale, Beeing, Atletica Mercurio, Silted, Freedom. In collaborazione con Coop Allenza 3.0

Il Comune di Ravenna aderisce alla campagna nazionale “Puliamo il mondo dai Pregiudizi” la campagna di Legambiente più diffusa a livello nazionale.

Per liberarci dal peso dei rifiuti e del rifiuto, 3 giorni di mobilità ambientale. Tra fine settembre ed inizio ottobre diversi gli appuntamenti nel ravennate.