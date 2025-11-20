Martedì 26 novembre 2025 Faenza ospiterà un importante appuntamento dedicato al tema della sostenibilità edilizia. All’interno del programma dei Faenza Energy Days, presso la Sala Conferenze del Museo Malmerendi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “L’edilizia a basso impatto: può essere anche a basso costo? Un nuovo futuro per il bene immobile”.

L’iniziativa, rivolta sia ai professionisti del settore sia alla cittadinanza interessata, vuole offrire uno spazio di riflessione e approfondimento su un tema oggi centrale per il futuro delle nostre città e del pianeta:…

A dialogare su questi temi saranno due esperti di grande rilievo: Claudio Mingazzini, chimico e scienziato dei materiali, e Paolo Magliocco, giornalista e divulgatore scientifico. Attraverso i loro interventi verranno esplorati nuovi materiali, tecnologie innovative, pratiche virtuose e scenari futuri per una trasformazione possibile e concreta del modo in cui progettiamo e realizziamo gli spazi abitativi.

L’evento si svolgerà dalle 17.30 alle 20.00 ed è valido come momento formativo per gli iscritti agli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali, ai quali verranno riconosciuti 2 crediti formativi.

L’incontro è promosso con il patrocinio del Comune di Faenza, dell’Unione della Romagna Faentina, dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ravenna, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna e del Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Palustre”.