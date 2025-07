Si stanno svolgendo in questi giorni o partiranno a breve numerosi lavori di manutenzione straordinaria in edifici scolastici, dai nidi alle scuole primarie di primo grado. In alcuni casi si tratta del rifacimento del manto di copertura, in altri della sostituzione dei pavimenti e del riammodernamento dei servizi igienici. Gli interventi prevedono un investimento totale di 990mila euro che consentiranno una migliore fruibilità e salubrità degli edifici. Il termine dei lavori in tutti gli edifici è previsto prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

“La salubrità e la sicurezza degli edifici scolastici sono da sempre all’attenzione dell’Amministrazione comunale – affermano gli assessori a Scuola e infanzia, Francesca Impellizzeri, e ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani – con una programmazione costante di manutenzioni ordinarie e straordinarie, nella consapevolezza che abbiamo immobili realizzati con materiali e soluzioni tecniche adeguate ai tempi in cui sono stati costruiti. In questo senso è in corso anche una riflessione per poter gestire alcune condizioni, in particolare in edifici frequentati da bambine e bambini più piccoli, legate alle modificate situazioni climatiche”.

Manutenzione straordinaria del manto di copertura nelle scuole Randi, Monti, Gulminelli, Mani fiorite, Garibaldi. Importo di spesa di 114mila euro.

Nella scuola primaria “Vincenzo Randi” di via Marconi i lavori riguardano in particolare la zona al di sopra dell’archivio e del vano ascensore interessate da molteplici infiltrazioni.

Nel nido “Anita Monti” di via del Pino l’area di intervento interessata è l’intera copertura, poiché affetta da micro distacchi della guaina usurata in più punti e comportante infiltrazioni di acqua meteorica.

Nella scuola primaria “Gulminelli” i lavori di sistemazione della copertura riguardano i bagni delle alunne.

La scuola dell’infanzia “Mani Fiorite” di via Caorle necessita di un intervento di manutenzione circoscritto alla zona dei lucernari. La problematica riscontrata è di microinfiltrazioni dalle lastre usurate che li coprono che saranno sostituite.

Nella scuola primaria “G. Garibaldi” di via Rubicone i lavori interessano solo le parti di copertura più obsolete, nella zona dell’aula esposta a nord e del corridoio antistante la palestra. Invece quella parte di edificio scolastico che è stata oggetto di recenti lavori, in particolare le nuove coperture in legno lamellare del corpo centrale e di porzioni dei corpi di fabbrica che lo circondano, appaiono in ottimo stato di conservazione.

Manutenzione straordinaria del manto di copertura nella scuola secondaria Ricci Muratori e polo infanzia Lama sud. Importo di spesa di 120mila euro.

Le aree di intervento nella scuola primaria Ricci Muratori di piazza Ugo La Malfa sono principalmente in due punti: una è l’ala dedicata a cucina e sala mensa, l’altra è l’aula magna, nei lati nord e sud. Verrà posata una nuova guaina e rifatti tutti i bocchettoni di scarico.

Dal sopralluogo nel polo scolastico Lama Sud in via Vitruvio è emersa la presenza di infiltrazioni molteplici, dislocate in corrispondenza dei quattro lucernari e di tre compluvi, dovute soprattutto ai danni da usura delle sigillature. Quindi, i lavori prevedono il ripristino delle sigillature tramite sigillanti specifici per gli infissi e per la lattoneria, la rimozione dell’intonaco danneggiato, rasatura e tinteggiatura delle pareti interessate dalle infiltrazioni.

Manutenzione straordinaria dei servizi igienici nella scuola primaria Cavina. Importo di spesa di 186mila euro.

Nell’ambito dell’intervento della ristrutturazione completa di tutti i servizi igienici (nuovi pavimenti e rivestimenti, sanitari e porte) si procederà anche al rifacimento completo degli impianti idrico-sanitario e termo-idraulico.

Manutenzione straordinaria sezione lattanti del nido Orsa minore. Importo di spesa di 99mila euro.

L’intervento consiste nel ripristino integrale del solaio della sezione, con conseguente rifacimento della pavimentazione e dei servizi igienici. Contestualmente ai lavori di rifacimento del bagno, si adegueranno la disposizione dei sanitari e gli arredi esistenti in modo da adattare gli spazi alle esigenze di fruibilità e sicurezza. In particolare verrà creata una zona vetrata tra il bagno e la sezione che permetterà al personale di avere un collegamento visivo verso i piccoli utenti durante le operazioni di pulizia e cambio. Contestualmente saranno rifatti gli impianti idrico-sanitario, fognario ed elettrico.

Manutenzione straordinaria delle coperture e modifiche interne in varie scuole. Importo di spesa di 197mila euro.

Nella scuola dell’infanzia I delfini in viale del Gabbiano a Punta Marina Terme saranno sostituiti i cupolotti di copertura; nella secondaria Dante Alighieri in via Tono Zancanaro a Lido Adriano sarà realizzata la parete divisoria nell’aula magna; nella scuola dell’infanzia Ottolenghi in via IV Novembre a Marina di Ravenna sarà rifatta la pavimentazione della rampa di ingresso; nella secondaria Guido Novello di piazza dei Caduti si farà la manutenzione delle grondaie; nella primaria Bruno Pasini in via Caorle i lavori riguarderanno la manutenzione del manto di copertura della zona cucina.

Rifacimento parziale della pavimentazione nella scuola dell’infanzia Gaudenzi. Importo di spesa si 160mila euro.

La sostituzione dell’attuale pavimentazione in linoleum con una pavimentazione in gres porcellanato nella zona corridoio e salone, in tre sezioni e in un bagno consentiranno un risultato durevole nel tempo e che migliori le condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi. Inoltre nel bagno della sezione 1 si procederà al rifacimento dell’impianto idrico sanitario.

Rifacimento pavimentazioni e servizi igienici della scuola dell’infanzia Mario Pasi, 2° stralcio. Importo di spesa di 114mila euro.

I lavori riguarderanno il completamento del rifacimento delle pavimentazioni nelle aule e nella zona di circolazione e passaggio di studenti e personale; il rifacimento di un bagno; nuove porte tagliafuoco nei depositi delle sale comuni e nella cucina; tinteggiature e verniciature.