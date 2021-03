Edilizia scolastica: 9,45 milioni per finanziare interventi in 7 scuole della provincia

Quasi 9 milioni e mezzo stanziati per l’edilizia scolastica in provincia di Ravenna da parte della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una serie di finanziamenti per lavori di ristrutturazione, ampliamento, miglioramento degli spazzi, messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico degli istituti. Un fondo da 100 milioni per 172 interventi in tutta la regione. In provincia di Ravenna sono 7 gli interventi, 4 finanziati direttamente dalla Regione: a Ravenna, per l’ampliamento del liceo Oriani, alla scuola primaria Battaglia di Fusignano, alla scuola media Ungaretti di Solarolo e alla scuole medie degli istituti comprensivi 2 e 3 di Cervia per miglioramento sismico. 3 interventi sono in capo invece alla Provincia e riguardano il miglioramento sismico della succursale dell’istituto Bucci e dell’indirizzo linguistico del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, e la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico di una delle sedi del Polo tecnico di Lugo.