Saranno discussi e votati nella prossima seduta del Consiglio comunale, dopo il passaggio di oggi in Commissione “Urbanistica, rigenerazione urbana, agricoltura e agroalimentare”, l’atto di concessione del diritto di superficie e convenzione per la realizzazione di alloggi di Edilizia residenziale sociale in via Cartesio e l’autorizzazione al permesso di costruire in deroga.

Si tratta di una futura palazzina con 12 alloggi che sarà costruita, su terreno di proprietà del Comune, dalla Soc. Snoopy Casa che si è aggiudicata il bando della Regione Emilia-Romagna “Social housing 2023” per 1 milione e 20mila euro. L’approvazione delle delibere consentirà al soggetto attuatore di avviare i lavori entro il prossimo ottobre.

“Con questo progetto – commenta Massimo Cameliani, assessore a Patrimonio e urbanistica – si dà una risposta concreta all’emergenza abitativa, in particolare le persone che rientrano nella cosiddetta fascia grigia, cioè giovani coppie, famiglie mono reddito, anziani, lavoratori italiani e stranieri che non riescono a trovare un alloggio in locazione sul libero mercato ad un costo accessibile e allo stesso tempo non posseggono i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica. Sono le famiglie la cui soluzione abitativa necessaria è da ricercare nell’Ers. Questa tipologia di alloggi a canone calmierato, incentivando interventi innovativi e progetti sociali sperimentali legati alle forme dell’abitare, prevedono oltre agli alloggi anche spazi collettivi per favorire e rafforzare la condivisione, la socialità e l’integrazione tra i residenti”.

La concessione del terreno comunale sarà di 99 anni, eventualmente rinnovabili; dei 12 appartamenti 6 saranno da destinare alla locazione per un periodo di 35 anni e gli altri 6 da destinare alla proprietà superficiaria; la concessione a costruire in deroga riguarda l’Indice di visuale libera che risulta leggermente inferiore a quello minimo ammissibile dalle norme di attuazione del Rue, Regolamento urbanistico edilizio.

I lavori dovranno terminare entro tre anni dal loro inizio per un costo complessivo da parte della Snoopy Casa di 2 milioni e 588mila euro.