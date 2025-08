Edilizia residenziale: 242 alloggi sfitti. Ancarani (FI): “È un numero indecente”

242 case popolari sfitte a Ravenna, gestite da Acer. Il dato è emerso dopo un question time del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani. Diverse le motivazioni alla base della mancata assegnazione delle abitazioni. Per una buona parte, sono in corso o sono necessari lavori di ripristino. Sono in corso diversi progetti e si è in attesa dell’esito di bandi. Una trentina saranno recuperati grazie al PNRR. 5 alloggi sono inseriti in piano vendita. 127 abitazioni sono classificate come “lavorabili”.

Per le manutenzioni e i ripristini, salvo bandi dedicati, ci si affida ai canoni di locazione incassati.