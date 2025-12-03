Edicola di Piazza del Popolo: arriva anche la sala lettura

Si va sempre di più delineando il futuro dell’edicola di Piazza del Popolo, sotto lo scalone comunale. In questi mesi lo spazio, di proprietà comunale, è diventato, come promesso, un avamposto della Classense. Complice l’arrivo delle giornate fredde, in autunno e in inverno non saranno tantissimi gli eventi che verranno realizzati a favore della cittadinanza. L’amministrazione cercherà di approfittare di questo tempo per adattare i locali al nuovo utilizzo e per verificare gli impianti e nel caso avviare una manutenzione. Con la Soprintendenza è in corso un confronto anche sulla possibilità di installare pompe di calore.