Lo scorso sabato 8 novembre si è svolto a Caorle il Campionato Nazionale Individuale Gold di specialità di Ginnastica Ritmica che ha visto scendere in pedana le migliori 20 ginnaste d’Italia in ogni attrezzo.
Per Unione Edera Ravenna era presente a questa prestigiosa competizione Giorgia Moretti, appartenente alla Categoria Junior 1, riservata alle migliori ginnaste nate nel 2011.
Grazie a due ottime esecuzioni Giorgia è riuscita a conquistare la medaglia di Bronzo alla specialità nastro ed un brillante 5^ posto alla specialità palla.
Per la Società ravennate questo Bronzo rappresenta un significativo inizio di stagione ed un incentivo ad andare avanti con il giusto spirito vincente.