L’Edera Boxing Gym di Ravenna, guidata dal maestro Dinario Gesualdo, si conferma una delle realtà sportive più vivaci della città. Il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni: numerosi combattimenti, un crescente numero di iscritti, e un’adesione sempre più significativa da parte delle donne, dimostrando come il pugilato sia uno sport per tutti.

Le soddisfazioni raccolte durante l’anno appena trascorso ci hanno dato una spinta ulteriore per affrontare il 2025 con entusiasmo e determinazione. La nostra palestra è già piena di nuovi tesserati, pronti a condividere i valori e la passione che contraddistinguono l’Edera Boxing Gym.

Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere il pugilato qui a Ravenna, impegnandoci al massimo per far crescere questo sport e trasmettere i suoi principi di disciplina, rispetto e sacrificio. La nostra missione è chiara: portare avanti la boxe con determinazione e passione, per costruire una comunità sempre più forte attorno a questo sport straordinario.

Con il supporto del maestro Dinario Gesualdo e di tutto il nostro team, siamo pronti a rendere il 2025 un anno indimenticabile per l’Edera Boxing Gym.