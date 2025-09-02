Nel parco delle Terme di Riolo, giovedì 4 settembre, ore 17,30 Franca Marabini presenterà il suo ultimo libro “Edda e Nicio del Camerone”, edizioni Tempo al Libro. Dialogherà con Anna Borsarelli che così scrive “In un paesino della bassa romagnola, tra Imola e Faenza c’era una volta (e a dire il vero c’è ancora) una casona di nome ‘Il Camerone’. In quella casa hanno vissuto Edda e Nicio, lei bella e emancipata, lui spavaldo e caparbio, ed insieme hanno fatto cose bellissime, tra cui tre figli e tanto vino che han spedito in tutto il mondo”.

La figlia, Franca Marabini, ha ripreso le loro storie e, con leggera e divertente velocità letteraria, le ha trascritte, per tramandarle, raccontarle quasi a ricostruire la realtà operosa del secondo dopoguerra, la tenacità della ricostruzione e della realizzazione dei sogni giovanili. Gli episodi significativi si susseguono fino alla disastrosa inondazione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023. Un filo rosso lega tutte le storie ed è quello dell’incanto, del silenzio e del rispetto verso le proprie radici insieme ad uno scoppio improvviso di risate per la sorpresa di fronte all’ invenzione e alla creatività della vita stessa.

Franca Marabini vive a Castel Bolognese e ha collaborato nell’azienda di famiglia, che produce vino, occupandosi della promozione, del marketing e della valorizzazione del territorio, coltivando sempre la passione della lettura e della scrittura. È alla sua terza pubblicazione, dopo “Pensieri nel vento” e “Il prima e il dopo”.