Nonostante un contesto globale ancora segnato da tensioni geopolitiche, instabilità finanziaria e costi energetici elevati, l’economia ravennate nel 2026 è attesa in crescita dello 0,9%, un dato leggermente inferiore rispetto alle previsioni di tre mesi fa, ma comunque superiore sia alla media regionale (+0,8%) sia a quella nazionale (+0,7%).

È quanto emerge dalle più recenti stime elaborate da Prometeia, che delineano per il territorio un quadro di crescita moderata ma progressiva nel quadriennio 2025-2028.

Un contesto internazionale ancora fragile

Le dinamiche globali continuano a influenzare famiglie e imprese. La svalutazione del dollaro rispetto all’euro penalizza le esportazioni, mentre le tensioni internazionali e il conflitto ancora in corso alimentano un clima di cautela che frena i consumi.

Nel 2025 il valore aggiunto provinciale ha registrato un incremento contenuto, con un andamento irregolare nel corso dell’anno. I consumi delle famiglie sono cresciuti lentamente, condizionati dalla perdita di potere d’acquisto accumulata negli anni di alta inflazione e da una propensione al risparmio ancora elevata.

Industria in affanno, bene le costruzioni

Il quadro settoriale evidenzia andamenti differenziati. L’Industria ha segnato nel 2025 una lieve flessione (-0,2%), con una ripresa stimata nel 2026 (+0,1%). In calo anche l’Agricoltura (-1,2%), per la quale però le previsioni indicano un rimbalzo significativo nel 2026 (+5,4%).

I Servizi mostrano una crescita contenuta (+0,1% nel 2025, +0,8% nel 2026), mentre spicca la performance delle Costruzioni, che registrano un robusto +8,6%, sostenuto dagli investimenti legati alla transizione digitale ed energetica.

Guberti: “Le imprese non smettono di investire”

“Una crescita diffusa e sostenibile e una trasformazione strutturale sono passaggi fondamentali per dare vita a un’economia più robusta”, ha dichiarato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

“La maggior parte delle nostre imprese non ha smesso di credere nel futuro e di portare avanti piani di investimento, pur in uno scenario segnato dall’incertezza internazionale, dal conflitto bellico ancora in corso e da costi dell’energia lontani da livelli accettabili”.

Guberti ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo strategico del porto di Ravenna, sottolineando l’importanza del programma di promozione avviato dall’Autorità Portuale. Tra missioni in Europa, partecipazione a fiere e incontri istituzionali – compresa la recente presentazione a Bruxelles in vista della programmazione 2028-2035 – l’obiettivo è rafforzare il posizionamento dello scalo come hub strategico per rinfuse, industria e logistica integrata.

“Dopo l’attuazione della ZLS e gli investimenti legati al progetto Hub portuale – ha aggiunto – è fondamentale che istituzioni e rappresentanze economiche siano unite nel portare all’attenzione del Governo le infrastrutture prioritarie per il territorio”.

Export e prospettive 2025-2028

Il settore estero continua a fornire segnali contrastanti. Le esportazioni ravennati hanno mostrato fasi di recupero, in particolare verso i mercati extra UE, ma restano esposte al rallentamento del commercio globale. Dopo le tensioni del 2022, la bilancia dei pagamenti ha recuperato un saldo positivo, anche grazie al miglioramento della componente energetica.

Le prospettive per il quadriennio 2025-2028 indicano una crescita inferiore all’1% nel breve periodo, con un graduale rafforzamento nel medio termine. Uno scenario che richiede politiche mirate a sostenere investimenti e produttività, accompagnando la transizione economica del territorio.

L’obiettivo, sottolineano gli analisti, è trasformare la resilienza dimostrata dalle imprese in crescita strutturale e duratura.