Economia circolare: convegno di CNA per analizzare le opportunità di sviluppo delle imprese

La riconversione ecologica come opportunità di business dove anche la piccola media impresa può giocare un ruolo importante. Con questa visione CNA Ravenna ha organizzato un webinar dedicato all’economia circolare. Fra gli ospiti anche Edo Ronchi, già ministro dell’ambiente nella seconda metà degli anni Novanta. L’economia circolare è un settore dove nei prossimi anni potranno essere focalizzati importanti investimenti in innovazione, ricerca, professionalità e nuove filiere, a cominciare dai fondi dell’Europa destinati al futuro delle nuove generazioni. Un’economia circolare, quindi, che non interessi solo le grandi aziende, ma che vede le piccole imprese poter recitare un ruolo importante, anche se ad oggi, fra ostacoli e mancanza di investimenti, si registrano alcuni ritardi.