Dedicata a diverso titolo ai presepi, domenica 8 dicembre sarà una giornata intensa per l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Già in mattinata si svolgerà il raduno regolaristico “100 Miglia dei Presepi”, organizzato in memoria di Mario Forlani e Gilberto Collinelli dalla direzione dell’Ecomuseo e dalla scuderia Top Driver di Faenza, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Il programma prevede: ritrovo alle 8.30 all’Ecomuseo, in via Ungaretti per una colazione; alle 9.30 la partenza con una prova di abilità di guida; in seguito la carovana di vetture storiche farà tappa in piazza della Libertà a Bagnacavallo, poi a Maiano per visitare il Museo del “Romagna Air Finders” e a San Savino presso l’Azienda Agricola Randi, con ritorno all’Ecomuseo.

Sempre in mattinata verrà inaugurata, alle 9, la mostra di presepi creativi “La Capanna del Bambinello”, allestita presso l’Ecomuseo e visitabile fino al 31 gennaio. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, prende spunto dal recupero dell’antica usanza locale che, in mancanza delle statuine, vedeva i bambini autori di un presepe realizzato con le patate e caratterizzato dalle figure armate delle carte da briscola, poste a guardia della capanna. Di anno in anno la mostra si arricchisce di nuove personali interpretazioni della natività a cui tutti possono contribuire usando ogni sorta di tecnica e privilegiando materiali naturali o di recupero.

Orari di apertura: da martedì a venerdì ore 9-13; sabato 9-13 e 15-18; domenica 10-13 e 15-18. Chiusure il lunedì, il 25 dicembre e l’1 gennaio.

Info:

0545 280920