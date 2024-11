Ecogest SpA, azienda leader nel settore della manutenzione stradale, sta intraprendendo un percorso di trasformazione, con ambiziosi obiettivi di crescita e un’espansione internazionale già in atto.

L’azienda, guidata dalla famiglia Molinari, sta infatti consolidando la propria posizione di mercato, preparando il terreno per una serie di sviluppi strategici, con piani che includono sia investimenti in innovazione che una forte apertura a nuove alleanze strategiche.

In un’ottica di rafforzamento e crescita, Ecogest sta esplorando l’ingresso di investitori istituzionali, con l’obiettivo di potenziare la propria struttura finanziaria e accelerare l’espansione in nuovi mercati. L’azienda è anche attivamente alla ricerca di opportunità di acquisizione nel comparto stradale e in settori complementari, con l’intento di consolidare ulteriormente la propria leadership e diversificare il portafoglio di attività. Questi passi sono parte di una strategia mirata a rendere Ecogest un attore ancora più rilevante a livello nazionale e internazionale.

In linea con questi obiettivi, nel prossimo biennio, Ecogestinvestirà oltre 1,2 milioni di euro nell’intelligenza artificiale (AI), sviluppando soluzioni avanzate per migliorare la sicurezza dei propri operatori su strada, con un progetto che sarà prima sperimentato e successivamente applicato su larga scala nelle reti stradali e autostradali. Questo investimento sottolinea l’impegno dell’azienda a innovare e rafforzare la propria offerta, mirando a un futuro più sicuro e tecnologicamente all’avanguardia.

“Guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che innovazione, qualità e sostenibilità saranno le leve per costruire il nostro successo e consolidare il nostro ruolo di leader, in Italia e nel mondo – afferma Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest SpA -. Questo impegno si traduce nella volontà di creare una rete operativa internazionale solida, basata su tecnologie all’avanguardia e modelli di gestione capaci di adattarsi a realtà diverse e complesse. In questo modo, Ecogest vuole non solo rispondere alle esigenze dei territori, ma anche fissare nuovi standard di eccellenza nel settore, contribuendo alla crescita sostenibile, all’innovazione delle infrastrutture e al miglioramento delle condizioni di sicurezza, accessibilità ed efficienza delle reti stradali a livello globale”.

A livello internazionale, l’azienda ha già consolidato la sua presenza in Canada, dove opera come unico player italiano nella manutenzione del verde autostradale in Ontario, e si prepara per il 2025 con l’apertura di una filiale negli Stati Uniti, mirando a entrare in 6 stati tra la costa Est e Ovest.

In Italia, Ecogest gestisce circa 7.500 km di rete stradale e autostradale in 14 regioni, posizionandosi come il primo operatore nazionale del settore e tra i primi 10 in Europa. Con una visione chiara e orientata al futuro, Ecogest è pronta a capitalizzare sul suo successo, a esplorare nuove frontiere e a consolidare la sua posizione di leadership, mirando a un’espansione sostenibile e a un ritorno sugli investimenti di alta qualità.