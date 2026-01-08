Ecogest SpA consolida il proprio posizionamento sul mercato italiano con l’aggiudicazione di nuovi contratti pluriennali lungo la rete autostradale nazionale, per un valore complessivo superiore a 8,4 milioni di euro, relativi a tratte localizzate in Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia.

Le aggiudicazioni più recenti ammontano a oltre 7 milioni di euro, mentre il valore complessivo dei contratti, calcolato sull’intera durata pluriennale, supera 8,4 milioni di euro. Un risultato che contribuisce in modo significativo alla visibilità delle attività future e al rafforzamento della base contrattuale della società su un orizzonte di medio periodo.

Le commesse riguardano una rete autostradale complessiva di circa 470 chilometri lineari, a conferma della capacità di Ecogest di operare su infrastrutture estese e complesse, garantendo continuità operativa e standard qualitativi elevati.

L’esecuzione dei servizi prevede l’impiego di 65–68 risorse specializzate, affiancate da un parco mezzi composto da circa 14 macchine operatrici, oltre ad automezzi e attrezzature dedicate. I contratti includono servizi di manutenzione ordinaria delle opere a verde, il mantenimento delle aree di servizio e di sosta attrezzata, attività di spazzamento e interventi puntuali di manutenzione invernale programmata.

Le nuove aggiudicazioni confermano una crescita costante e il ruolo di operatore di riferimento di Ecogest nel settore dei servizi per le infrastrutture stradali e autostradali, grazie a un modello industriale fondato su elevata specializzazione tecnica, affidabilità operativa e forte radicamento sul territorio nazionale.

Un posizionamento che consente alla società di intercettare in modo strutturale la crescente domanda di manutenzione e ammodernamento della rete infrastrutturale italiana.

“Queste aggiudicazioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita che stiamo portando avanti in Italia, rafforzando la continuità delle nostre attività lungo infrastrutture strategiche per il Paese – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest SpA -. La solidità della base contrattuale e la qualità dell’esecuzione operativa restano elementi centrali della nostra strategia di sviluppo”.

A supporto della solidità operativa del Gruppo, Ecogest ha recentemente completato un intervento di manutenzione ordinaria lungo l’autostrada A10 “Autofiori”, nel tratto compreso tra Savona e Ventimiglia, operando in contesti infrastrutturali articolati e garantendo continuità del servizio e sicurezza della circolazione.

Il rafforzamento del mercato domestico si inserisce in un percorso di sviluppo più ampio, che vede Ecogest in forte crescita anche sui mercati del Nord America, contribuendo a un equilibrio strategico tra attività nazionali e internazionali e a una progressiva diversificazione del profilo operativo.

Con una base di commesse sempre più strutturata e una presenza consolidata lungo le principali direttrici autostradali italiane, Ecogest conferma la propria traiettoria di crescita e il proprio ruolo nella manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture strategiche del Paese.