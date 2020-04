Sarà operativa da maggio la piattaforma di welfare aziendale che la Ecogest SpA ha messo a disposizione dei propri dipendenti in collaborazione con Banca Intesa e che va a rafforzare l’impegno assunto nelle scorse settimane nei confronti del personale dipendente, già oggetto di un aumento salariale del 20%, del quale hanno beneficiato tutti gli operai impegnati nei cantieri sparsi per l’Italia.

Il pacchetto di aiuti, che rientra nelle misure straordinarie adottate da Ecogest a favore degli operai che hanno garantito su strada l’operatività dell’Azienda anche in questi difficili giorni, riguarderà in particolare il sostegno alle spese scolastiche sostenute in favore dei figli e il contributo alle spese mediche di primaria necessità.

Ecogest, nel ribadire la volontà di continuare a sostenere con tali misure i propri collaboratori, fino al termine dell’emergenza covid-19, desidera ringraziare per la preziosa collaborazione e per l’assistenza Banca Intesa, ad ogni livello, ed a partire dal Centro Imprese della provincia di Ravenna, competente per territorio, la cui piattaforma welfare rappresenta uno strumento essenziale per garantire la corretta e tempestiva erogazione degli aiuti.