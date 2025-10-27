Ecogest SpA, azienda leader in Italia nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali, si è aggiudicata definitivamente un appalto triennale, bandito da ANAS Sardegna, per la manutenzione ordinaria del verde lungo la rete stradale dell’area di Tempio, nel nord della Sardegna.

Il valore complessivo del contratto è pari a € 2.798.910,00.

L’appalto prevede interventi programmati di manutenzione e cura del verde lungo le principali tratte stradali dell’area, con particolare attenzione alla sicurezza infrastrutturale e al rispetto paesaggistico e ambientale. Le attività includeranno lo sfalcio dell’erba, la potatura, la pulizia delle pertinenze stradali e la gestione del verde in prossimità delle infrastrutture.

Ecogest ha ottenuto l’affidamento in qualità di capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito con due aziende sarde e una realtà già attiva sul territorio regionale. Una scelta in linea con la strategia dell’azienda, da sempre orientata alla collaborazione con partner locali e alla valorizzazione delle professionalità presenti nei territori in cui opera.

“Questo nuovo affidamento rappresenta per Ecogest un importante ritorno operativo in Sardegna, territorio dove abbiamo già lavorato con soddisfazione in passato” – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di Ecogest Spa -. La collaborazione con partner locali testimonia il nostro approccio improntato alla sinergia industriale e alla responsabilità territoriale. Puntiamo a offrire un servizio efficiente e di qualità, contribuendo alla sicurezza della rete stradale e alla tutela dell’ambiente.”

Questo risultato è coerente con la strategia di medio-lungo periodo dell’azienda, che punta a una crescita sostenibile e alla valorizzazione delle competenze locali nei territori in cui opera

Con questa aggiudicazione, Ecogest consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato nazionale dei servizi di manutenzione del verde, confermando il proprio ruolo di riferimento grazie a un modello operativo basato su competenza, innovazione e sostenibilità ambientale.