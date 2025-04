Ecogest SpA, azienda leader nel settore della manutenzione del verde stradale ed autostradale, e dei servizi ambientali, ha recentemente acquisito un appalto della durata di quattro anni per la manutenzione e gestione del verde, delle recinzioni e delle opere idrauliche dell’intero tratto autostradale A6 Torino-Savona. Un contratto del valore di oltre 6 milioni di euro che garantirà un flusso di fatturato stabile per i prossimi quattro anni e che rappresenta un’importante conferma per l’azienda.

L’appalto prevede una serie di interventi operativi di manutenzione e rinnovamento lungo l’intero tratto autostradale, un incarico di grande rilevanza, sia dal punto di vista delle attività da svolgere che dell’importo economico. Le lavorazioni previste comprendono, infatti, numerose attività sia di manutenzione che di pronto intervento, con la pulizia periodica e la cura delle banchine stradali e delle scarpate. Con questa acquisizione, Ecogest consolida ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale, dove già opera su diverse tratte autostradali, nonché la leadership nazionale del comparto.

“Questa ultima aggiudicazione rappresenta una conferma fondamentale per la solidità del nostro business e la nostra capacità operativa, e garantisce all’azienda un flusso di fatturato certo per i prossimi quattro anni, oltre a rinnovare il rapporto di collaborazione con una delle concessionarie più prestigiose in Italia. In questo modo consolidiamo ulteriormente la nostra posizione nel settore, a testimonianza della fiducia nei confronti della nostra esperienza e competenza. Siamo convinti di continuare a garantire standard di eccellenza, come abbiamo sempre fatto, su ogni tratto che gestiamo.” – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di Ecogest Spa.

L’azienda ravennate ribadisce il suo impegno a mettere in atto soluzioni strategiche per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale e alla prevenzione di eventuali criticità, con effetti positivi anche sulla gestione economica e operativa del servizio.