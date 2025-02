Ecogest SpA, azienda leader nel settore della manutenzione del verde e dei servizi ambientali, si è aggiudicata il servizio di manutenzione e pulizia delle sponde dei corsi d’acqua e delle scarpate, presenti sul territorio del Comune di Milano e di altri comuni dell’hinterland milanese, sotto la gestione di Amsa SpA.

Il valore dell’appalto è di circa 1,2 milioni di euro per un periodo di tre anni. Un’importante riconferma per Ecogest, che già da 8 anni gestisce questo servizio con risultati positivi.

“Il rinnovo di questo contratto è un’importante opportunità che ci permette di continuare a supportare la gestione ambientale di un’area strategica come Milano. Il nostro obiettivo è garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, mantenendo un approccio sostenibile e mirato alla sicurezza del territorio. La continuità di questa collaborazione con Amsa è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della nostra capacità di rispondere alle esigenze concrete del territorio” – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di Ecogest Spa -.”.

L’area milanese, caratterizzata da una complessa rete di corsi d’acqua naturali e artificiali, presenta sfide significative in termini di manutenzione, con un impatto diretto sulla gestione dei rifiuti e sulla prevenzione di discariche abusive. Grazie alla lunga esperienza nel settore e a un parco macchine all’avanguardia, Ecogest è in grado di gestire con efficienza anche le aree più difficili da raggiungere, massimizzando così la redditività e l’efficacia degli interventi.

Con questo contratto, Ecogest ribadisce il suo impegno a mettere in atto soluzioni strategiche per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale e alla prevenzione di eventuali criticità, con effetti positivi anche sulla gestione economica e operativa del servizio.