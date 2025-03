Ecogest SpA, azienda leader nella manutenzione del verde, chiude il bilancio 2024 con risultati finanziari positivi e una crescita continua. I ricavi sono aumentati del +9,46%, con un EBITDA che segna un +9,61%, consolidando il trend di espansione e la resilienza operativa. L’utile netto ha registrato un incremento del +6,37%, confermando la solidità finanziaria e la capacità di mantenere margini elevati in un mercato competitivo.

Rinnovato il CdA della società con le conferme di Michela Nanni Presidente del CdA e Amministratore Delegato, Tommaso Molinari e Pietro Torchi Lucifora come consiglieri, il primo con deleghe estese allo sviluppo delle attività estere ed il secondo con la carica anche di Direttore Generale, a questi si aggiunge l’ingresso del Dott. Claudio Battini con nomina di consigliere ed è stato anche rinnovato l’OdV – L231 nel quale ha assunto la carica di Presidente l’Avv. Michele Delrio.

La crescita è stata supportata da un’ulteriore espansione geografica. L’ingresso nel mercato nordamericano ha portato la controllata canadese a ottenere contratti pluriennali per la manutenzione del verde lungo la Highway 401e la HWY 410, uno degli snodi più strategici e trafficati del continente. Questo sviluppo rappresenta una forte leva di crescita per Ecogest, aprendo opportunità di lungo periodo in un mercato dalle enormi potenzialità economiche.

“L’ingresso nel mercato Nord Americano segna una tappa cruciale per Ecogest, con scenari di backlog potenzialmente da otto zeri nel medio-lungo periodo – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest -.L’apertura degli uffici a Washington D.C. per esplorare anche il mercato Statunitense, insieme all’espansione strategica in Canada, sono opportunità che vanno a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento internazionale. Per gli investitori, queste sono prospettive concrete di crescita con impatti positivi sul ritorno sugli investimenti”.

In Italia, l’azienda ha aumentato il proprio portafoglio di lavori di 14,4 milioni di euro, portando il backlog triennale a oltre 57 milioni di euro. Con un focus sul mantenimento dei margini e un management agile, Ecogest si prepara a proseguire con un’ulteriore crescita sostenibile e a esplorare nuove acquisizioni nel settore delle manutenzioni autostradali e delle manutenzioni edili stradali.

In questa fase, il gruppo ravennate sta avviando un processo strategico per valutare acquisizioni che possano diversificare ulteriormente l’offerta e rafforzare la posizione di leadership nel settore sia in Italia che all’estero, in ambito extra Europeo il focus chiaramente il nord America ma anche la penisola Araba con particolare riferimento agli Emirati Arabi Uniti.