Ecogest SpA, player di riferimento nella gestione del verde stradale e infrastrutturale, si è aggiudicata in via definitiva il Lotto 7 della gara bandita dall’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Udine per i servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde lungo la rete viaria del Basso Friuli – Palmanova.

La gara, articolata in 10 lotti e strutturata in modo da permettere a ciascun operatore economico di vincerne uno soltanto, ha visto Ecogest ottenere l’affidamento per un valore complessivo di 280mila euro, con durata annuale.

L’intervento riguarderà attività di manutenzione del verde, funzionale alla sicurezza stradale e alla tutela del paesaggio pubblico, in linea con gli standard qualitativi richiesti dall’ente appaltante.

Questa comunicazione si inserisce nella strategia di consolidamento territoriale di Ecogest, già attiva in Friuli Venezia Giulia con servizi per la Regione e per la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA.

“Questa aggiudicazione conferma la solidità della nostra offerta tecnica ed economica – dichiara Valerio Molinari, azionista di Ecogest SpA – e rafforza il nostro presidio operativo in un’area di crescente interesse. Continuiamo a investire nella prossimità ai territori, nella rapidità d’intervento e nella qualità delle nostre esecuzioni.”

Con questo nuovo incarico, Ecogest prosegue nel proprio percorso di crescita sostenibile, con un modello operativo capace di integrare presenza locale e visione industriale.