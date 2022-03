Ecogest invia un altro camion di aiuti al confine fra Romania e Ucraina | VIDEO

Un camion di aiuti per l’Ucraina. L’Ecogest di Cotignola continua nella sua campagna di sostegno alla popolazione ucraina. Giovedì mattina infatti il personale amministrativo dell’azienda è stato impegnato nella preparazione dei pacchi da inviare nell’Est Europa e nel pomeriggio, da Rimini, è partito un camion per il confine con la Romania, da dove, nel frattempo, è tornato un pullman con alcune famiglie in fuga, inviato nei giorni scorsi al confine con un altro carico di aiuti alimentari. Intanto l’azienda attende novità per l’offerta di lavoro messa a disposizione delle persone in fuga. L’obiettivo è di assumere 20 persone, garantendo alle relative famiglie anche una casa