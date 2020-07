Il “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), recentemente convertito in legge, ha introdotto importanti novità normative che danno diritto ad agevolazioni fiscali fino al 110% (c.d. Ecobonus) sulle spese di riqualificazione, energetiche e sismiche, di condomini ed abitazioni private unifamiliari, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021.

Per usufruire del bonus l’esecutore dei lavori può optare per la detrazione fiscale in 5 anni;

cedere il credito d’imposta a banche o altri intermediari finanziari; ottenere lo sconto in fattura del 100% sull’importo dei lavori dall’impresa fornitrice.

L’impresa a sua volta può cedere il credito d’imposta acquisito a banche o ad altri intermediari finanziari.

La Cassa di Ravenna Spa fa sapere tramite una nota di essere “pronta a prevedere innovative soluzioni, con l’acquisto dei crediti di imposta e consulenza per i clienti interessati, rivolte sia a privati e famiglie, ai condomini e sia a imprese impegnate nei lavori di riqualificazione e ai fornitori di impianti.

La Cassa di Ravenna porrà in essere ogni strumento utile e necessario per restituire al sistema economico quella liquidità fondamentale per il rilancio dell’economia territoriale, nell’ottica di un sostegno di qualità per la riqualificazione energetica degli edifici e per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare”.