Ecobonus e sconto in fattura: la CNA chiede di rivedere la norma

“Lo sconto in fattura per gli ecobonus è una minaccia per gli artigiani e le piccole e medie imprese”. Lo sostengono da tempo le associazioni di categoria, lo sostiene la CNA che da mesi è impegnata a contrastare la norma che obbliga il fornitore ad anticipare l’ecobonus al proprio cliente sotto forma di sconto per poi recuperarlo negli anni sotto forma di credito d’imposta in compensazione. In previsione della discussione in Parlamento della Manovra di bilancio, il governo ha espresso la disponibilità a ridiscutere il provvedimento. Da qui è scaturito l’incontro organizzato da CNA a Ravenna con i parlamentari del territorio, gli Onorevoli Stefano Collina e Alberto Pagani (assente per impegni istituzionali il senatore Vasco Errani), per far arrivare in aula le esigenze di artigiani e piccoli imprenditori