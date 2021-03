Ecobonus, CNA presenta una serie di proposte: “Prorogare bonus e allargare i beneficiari”

Prorogare l’Ecobonus, allargare la platea dei beneficiari, velocizzare le pratiche edilizie, diminuire l’arco temporale per beneficiare del bonus da parte dei contribuenti, cambiare i rapporti con gli istituti di credito. CNA della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro (in diretta streaming) dedicato all’Ecobonus nel settore dell’edilizia. Da una parte una serata per aiutare gli iscritti nei vari passaggi burocratici e fiscali delle nuove normative. Dall’altra un’opportunità di confronto con le istituzioni, rappresentate dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, Presidente anche dell’Unione delle Province Italiane, al quale presentare una serie di richieste e proposte per avviare un percorso di miglioramento di uno strumento che potrebbe aiutare il settore in questo tempo di crisi.