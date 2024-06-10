Ecco i voti in tempo reale dei candidati per le elezioni Europee in provincia di Ravenna:
PARTITO DEMOCRATICO
|Candidato
|Preferenze
|BONACCINI STEFANO
|16.148
|GUALMINI ELISABETTA
|1.999
|ZAN ALESSANDRO
|1.537
|MORETTI ALESSANDRA
|1.498
|CORRADO ANNALISA
|1.474
|PINI GIUDITTA
|914
|MUMOLO ANTONIO
|594
|PEDRETTI IVAN
|463
|PANINI SILVIA
|293
|SALTARELLI MARCELLO
|158
|ZANONI ANDREA
|115
|FERRARI SARA
|92
|GAZZOLO PAOLA
|55
|VITO SARA
|41
|GENNARI LORENZO
|19
FRATELLI D’ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA
|9.415
|CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA
|1.578
|SIBIANO PIERGIACOMO DETTO PIGA
|1.191
|BERLATO SERGIO ANTONIO
|261
|GARAGNANI GUGLIELMO
|234
|AMBROSI ALESSIA
|60
|DONAZZAN ELENA
|52
|MORGANTE MADDALENA
|42
|CIRIANI ALESSANDRO
|38
|MANTOVAN VALERIA
|31
|BOLLA SILVIA
|22
|OLIVETTI ANNA
|17
|ARGENTI ANTONELLA
|16
|POLATO DANIELE
|16
|PAVANETTO LUCAS
|7
MOVIMENTO 5 STELLE
|Candidato
|Preferenze
|PIGNEDOLI SABRINA
|287
|ZATTINI GIACOMO
|256
|BERNINI PAOLO
|162
|BIGGERI UGO
|157
|MORSIANI CINZIA
|155
|PLUDA MARTINA
|147
|BOLOGNESI RADA
|85
|PANZA FULVIA
|41
|MALAK MOHAMAD KAMEL DETTO PINO
|33
|GORI PAOLA
|15
|FERRI MARIA ANGELA
|12
|BRAGHETTA STEFANIA
|11
|NICOLINI DIEGO
|11
|BARDIN ANDREA
|7
|ANTIDORMI CESIDIO DETTO ANTI
|3
LEGA SALVINI PREMIER
|Candidato
|Preferenze
|VANNACCI ROBERTO
|2.129
|CONTI ROBERTA
|321
|BARGI STEFANO
|196
|CISINT ANNA MARIA
|88
|BASSO ALESSANDRA
|73
|BORCHIA PAOLO
|38
|CONTE ROSANNA
|35
|LIZZI ELENA
|31
|ZANNIER STEFANO
|19
|OCCHI EMILIANO
|12
|MARTINI MORENA
|7
|PIZZOLI ROBERTO
|7
|LAZZARINI ARIANNA
|5
|MANERA ALESSANDRO
|3
|PACCHER ROBERTO DETTO PACHER
|0
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|Candidato
|Preferenze
|LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO
|783
|GUARDA CRISTINA
|360
|FOPPA BRIGITTE
|102
|DALL’OLIO NICOLA
|98
|TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI
|95
|CUGINI JESSICA VERONICA
|87
|FILIPPI ALESSANDRA
|56
|TRANDE PAOLO
|52
|OIAN EMANUEL
|47
|FRANCESCHINI ALESSANDRO
|41
|CAPRINI FRANCESCA
|40
|GIORGI GIULIA
|35
|GONELLA FRANCESCO
|16
|MION ALESSANDRA
|15
|DALL’AGATA STEFANO
|12
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
|Candidato
|Preferenze
|TAJANI ANTONIO
|1.058
|TASSINARI ROSARIA
|341
|TOSI FLAVIO
|89
|SAVINO SANDRA
|51
|CENINI ANTONIO DETTO CENNO
|33
|GAZZINI MATTEO
|32
|SERVIDORI ALESSANDRA
|23
|COPPI FRANCESCO
|21
|PLATIS ANTONIO
|18
|MOLEA BRUNO
|17
|ANDRETTA CRISTINA
|13
|DOTTO ISABELLA
|5
|CORROPPOLI ARIANNA
|2
|ONISTO DEBORAH
|1
|AVRUSCIO GIAMPIERO
|0
AZIONE – SIAMO EUROPEI
|Candidato
|Preferenze
|CALENDA CARLO
|440
|PIZZAROTTI FEDERICO
|202
|BONETTI ELENA
|186
|POGGIALI GIOVANNI
|144
|MASPERI VALERIANA MARIA
|134
|PASQUALETTO CARLO
|68
|RAFFAELLI MARIO
|41
|BISIN LARA
|37
|COSTANTINI UMBERTO
|31
|SABBATI FEDERICA
|30
|RIGHETTI GIUDITTA
|10
|KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL
|7
|CARGIOLI STEFANIA
|5
|FATTORE SILVIA
|4
|MORTANDELLO RICCARDO
|2
STATI UNITI D’EUROPA
|Candidato
|Preferenze
|SOLDO ANTONELLA
|280
|PIGONI GIULIA
|231
|WATSON GRAHAM ROBERT
|179
|BRAGAGNI FRANCESCO
|113
|SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO
|90
|SHMORHAY KATERYNA DETTA KATYA
|77
|SORINA MARINA
|53
|BENDINELLI DAVIDE
|46
|MORETTI MARIA LAURA
|42
|CESARI NICOLA
|39
|PASETTO GIORGIO
|21
|CHIELLINO GABRIELLA
|16
|VALCANOVER FABIO
|11
|PEZZUTO AURORA
|7
|GIORDANI LUIGI
|1
PACE TERRA DIGNITA’
|Candidato
|Preferenze
|SANTORO MICHELE
|636
|STAMBOULIS ELECTRA
|169
|SABENE BENEDETTA
|71
|LA VALLE RANIERO LUIGI
|69
|DONGO DARIO
|51
|TAGLIAVINI ELISA
|46
|ROSSI PAOLO
|45
|AL ZEER KHALED
|37
|ALLOCATI VALERIA
|31
|CUCURNIA FIAMMETTA
|27
|BOMPIANI GINEVRA ROBERTA
|25
|ARDENI PIER-GIORGIO
|15
|GUERRA ALESSANDRA
|15
|GALLO LUIGI
|9
|DI MATTEO FRANCESCO
|3
LIBERTA’
|Candidato
|Preferenze
|AMODEO FRANCESCO
|106
|CUNIAL SARA
|104
|RIZZI ENRICO
|82
|SILVAGNI PAOLO DETTO VALLEVERDE
|65
|DE CARLI MIRKO
|64
|PASI CINZIA
|54
|DE LUCA CATENO
|39
|ROSSI UGO
|23
|BECCARI MAURO
|13
|CASTELLI LAURA
|12
|COMENCINI VITO
|8
|TRIPOLI GIORGIA
|6
|MICHELON CHIARA VANESSA
|4
|KAUSAR REHANA
|0
|KHAIOUI MERYEM DETTA MARIA
|0
ALTERNATIVA POPOLARE
|Candidato
|Preferenze
|BANDECCHI STEFANO
|54
|CHERMAZ LUCREZIA
|2
|ALLI PAOLO
|2
|BOSI ALBERTO
|1
|GRUBER SABINE
|1
|SCHENARDI MARCO
|1
|PILATI SILVIA
|1
|PREVIATI BARBARA
|1
|BRUSCHI FILIPPO
|0
|NARDELLI MIRIAM
|0
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
|Candidato
|Preferenze
|DORFMANN HERBERT
|5
|BERGAMO ROBERTA
|4
|PADOVAN FRANCA
|2
|NAGLER FELIX
|0
|VON DELLEMANN OTTO
|0
|THALER URSULA
|0