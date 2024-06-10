Ecco i voti in tempo reale dei candidati per le elezioni Europee in provincia di Ravenna:

PARTITO DEMOCRATICO

Candidato Preferenze

 

FRATELLI D’ITALIA

Candidato Preferenze

 

MOVIMENTO 5 STELLE

Candidato Preferenze

 

LEGA SALVINI PREMIER

Candidato Preferenze

 

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Candidato Preferenze

 

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE

Candidato Preferenze

 

 AZIONE – SIAMO EUROPEI

Candidato Preferenze

 

 STATI UNITI D’EUROPA

Candidato Preferenze

 

PACE TERRA DIGNITA’

Candidato Preferenze

 

LIBERTA’

Candidato Preferenze

 

ALTERNATIVA POPOLARE

Candidato Preferenze

 

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

Candidato Preferenze

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