Ecco i premiati di “Cooperiamo a scuola”

Si è svolto martedì mattina al Teatro Masini di Faenza l’evento conclusivo della 19esima edizione di “Cooperiamo a Scuola – Laboratori di Alternanza Scuola-Lavoro”, il percorso di educazione all’impresa cooperativa promosso da AGCI Ravenna-Ferrara, Confcooperative Ravenna-Rimini e Legacoop Romagna e gestito dalle cooperative RicercAzione di Faenza e Libra di Ravenna. Erano presenti all’iniziativa gli assessori del Comune di Faenza e, in rappresentanza di Confcooperative Ravenna-Rimini e Legacoop Romagna, Andrea Pazzi e Carolina Smecca. Tre dei sette percorsi realizzati nelle scuole sono stati sostenuti dal Progetto Scoop gestito da Irecoop Emilia Romagna e finanziato dalla Legge Regionale n. 6/2006. La cerimonia, che si è aperta ricordando l’importante esperienza nel mondo della cooperazione del presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo, scomparso lunedì in seguito a una difficile malattia, ha visto la partecipazione di circa 180 ragazzi delle scuole della provincia di Ravenna che in questi mesi hanno approfondito la conoscenza della cooperativa come strumento di impresa alternativo, sostenibile ed efficace (per un totale di quattro Istituti Superiori e sette classi quarte). Questa la classifica: primi classificati Cooperativa WEP della 4^ B Agrotecnico del Persolino-Strocchi di Faenza; secondi classificati Cooperativa Easy Help Car della 4^ BMT dell’Itip Bucci di Faenza; terzi classificati Cooperativa GBike della 4^ AE dell’Olivetti-Callegari di Ravenna; quarti classificati Cooperativa Gym-Tonic della 4^ AL del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Premiati per la miglior presentazione anche i ragazzi della 4^ C Agrotecnico del Persolino-Strocchi di Faenza che hanno presentato la Cooperativa Persoftlino.