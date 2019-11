Ecco i premiati del Guidarello

Si è svolta sabato 23 novembre la cerimonia di premiazione del Guidarello, premio al giornalismo d’autore. Premiati: per il giornalismo nazionale, sezione società Agnese Pini, sezione cultura il Antonio Polito, per la sezione radio/televisione Franco Di Mare. Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria: sezione società: Roberto Gagnor e Giampaolo Soldati, per la sezione cultura Fiorenzo Landi, per la sezione audiovisivi Francesca Fialdini e Angela Rafanelli. Infine per il settore turismo Paolo Cevoli. Guidarello ad honorem a Ferruccio de Bortoli.