Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenutal’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’IRST di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi più promettenti portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori: sperimentazioni in grado di scoprire e creare armi terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate, mettendole a disposizione dei medici per offrire nuove prospettive di cura a chi lotta contro un tumore. Per il territorio di Ravenna l’evento si è tenuto al Conad Superstore di Lugo in via Taglioni: a partire dalle ore 11:00 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà la mattinata dell’Epifania.

Sebbene la partecipazione all’evento sia stata condizionata dalle avverse condizioni meteo, l’adesione all’iniziativa è stata comunque da record: anche quest’anno la Lotteria Solidale IOR si è confermata il gioco delle festività invernali romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 55.301 biglietti su circa 60000 disponibili, di cui 20.073 solo nella provincia di Ravenna: questo ha portato ad un incasso di più di 138.000 euro, cui si aggiungono i 41.000 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Cia Conad, La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Le Befane Shopping Centre, Orto Mio, Il Panificio Di Camillo, Eurocompany, Remaind, Marcegaglia, SGR, Banca Malatestiana, Fiat Antonelli e Fiat Pulzoni Di Cesena, Concessionaria F.lli Benelli, Concessionaria Renauto Piraccini. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 180.000 euro. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 175.000 euro, 10.000 in più dell’edizione 2024. «Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dall’7 gennaio al 23 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria IOR non si perde mai. In chiusura ci tengo a ringraziare di cuore tutti i volontari e tutti gli esercizi commerciali che si sono prestati a farci da punti vendita in questi quasi due mesi di distribuzione dei biglietti: senza l’aiuto di tutto il territorio, che si è impegnato non solo a partecipare ma a diffondere il senso di questa iniziativa, non sarebbe stato possibile raggiungere certi incredibili risultati».

«LA BCC Ravennate, Forlivese e Imolese sostiene i progetti IOR, in particolare questo dedicato al supporto alla ricerca per la lotta contro il cancro in Romagna – ha aggiunto Fabiana Turchi, Capo Area Territoriale di Lugo BCC – siamo una banca di comunità che percepisce i bisogni delle persone e delle imprese che abitano il nostro territorio; con questo spirito LA BCC sostiene la lotteria nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. L’evento del 6 gennaio presso il Superstore Conad di Lugo, ha valenza sul territorio provinciale di Ravenna, dove LA BCC nel 2025 ha riconosciuto 1,2 milioni di euro sotto forma di contributi di beneficenza e sponsorizzazione agli enti del terzo settore, oltre ad ulteriori benefici ed agevolazioni rivolti ai Soci della nostra cooperativa e ai giovani. Essere al fianco delle Associazioni e dei Volontari significa partecipare alla missione di perseguire il bene comune, tendere al miglioramento del nostro territorio e ricercare buone opportunità per i giovani e le persone che lo vivono. I gesti di generosità sono preziosi per chi li dona e di conforto per coloro che necessitano di cure e di speranza per far progredire la ricerca». Venendo all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Citroen C3 You, messa a disposizione in collaborazione con la Concessionaria F.lli Benelli, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Ravenna, esigibili presso la sede IOR di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni. L’elenco è consultabile anche collegandosi al sito ufficiale www.ior-romagna.it.

Automobile Citroën C3 You* 75689 2. Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2026 a Punta Marina – Bagno Bologna 69594 3. Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2026 a Punta Marina – Bagno Bologna 64472 4. Weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 stelle per 2 persone, colazione inclusa 78357 5. Stampante Konica Minolta 4000i 69046 6. Bicicletta by DEKA Sport e buono spesa CO.FRA del valore di 300 € 61891 7. Buono spesa da 300 € sul sito di Romagna Computer 79040 8. Buono per una notte presso il Golf Hotel dell’Isola di Albarella per 2 persone 76102 9. Abbonamento 1 lettino al Bagno Bologna + buono beauty relax presso Bologna Benessere (Punta Marina) 62178 10. Buono spesa Forno Argnani e Mosaico “Cavallino Francesco Baracca” del valore di 40 € 67503 11. Buoni spesa CO.FRA del valore di 100 € + 3 ingressi alle Terme di Riolo Terme 75014 12. Televisore Hyundai 32’’ by Lucca Elettrodomestici 77415 13. Buono Total Look presso “Dacci un taglio” 75521 14. Cena per 2 persone presso Locanda di Bagnara 72139 15. Buono taglio e gloss presso “Dacci un taglio” + buoni spesa CO.FRA del valore di 100 € 79284 16. Dieci ingressi Cinedream Faenza + buono Leonardo Dolciumi del valore di 50 € 65820 17. Buono spesa da 100 € presso Laboratorio 81 Ravenna 72277 18. Macchina per il sottovuoto Magnet Fresh Quality by Il Faro Elettrodomestici + cesta prodotti Coldiretti 78395 19. Buono piega e colorazione completa presso “Dacci un taglio” 73122 20. Buono spesa 30 € Garden Bulzaga + 3 ingressi piscina presso Agriturismo La Casa sull’Albero 7810 21. Buono taglio e piega presso “Dacci un taglio” 79851 22. Buono Leonardo Dolciumi del valore di 50 € 75853

Tutti gli altri biglietti non vincenti, come riferito, si trasformeranno in buoni-sconto da 2,50 euro su ogni 20 euro di spesa presso tutti i Conad della Romagna dal 7 gennaio al 23 febbraio.