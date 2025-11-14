Dopo le celebrazioni per il 107° anniversario della fine della prima Guerra Mondiale, in occasione del 81° anniversario dell’Eccidio dei Martiri (che ricorre il 17 novembre), l’Amministrazione comunale di Russi, unitamente al Comitato permanente antifascista di San Pancrazio e al Consiglio di zona della frazione, intende ricordare il contributo che, con i suoi Caduti, San Pancrazio ha dato alla lotta per la libertà del Paese.

La manifestazione, che avrà luogo a Ragone il 16 novembre e a San Pancrazio il 23 novembre 2025, sarà rivolta soprattutto alle giovani generazioni che non hanno vissuto quei tragici giorni, proprio perché possano conoscere, apprezzare e ricordare sempre quei nostri Concittadini che hanno immolato la loro vita, con estremo sacrificio, per tenere alti gli ideali di libertà, di giustizia sociale e di pace, patrimonio inestimabile di civiltà e di democrazia.

RAGONE – 16/11/2025

Ore 10.00:

Ritrovo presso Cippo Martiri della Capra in Via Argine Sinistro Montone, 151

Per non dimenticare: 1944-2025 Letture a cura dei Consiglieri Territoriali

Deposizione della corona

Saluti istituzionali dell’Assessora al Decentramento Federica Moschini e dell’Assessore Gianluca Zannoni del Comune di Russi

Proseguimento in corteo al Cippo Martiri delle Mura in Via Argine Destro Montone, 158

Deposizione della corona

SAN PANCRAZIO – 23/11/2025

Ore 9.15:

Partenza del corteo da Via Molinaccio – Ang. Via E. Farini

Deposizione di una corona al Monumento dei Caduti in Via Randi, 11/1

Ore 9.45:

Scuola Elementare: sosta al cippo di Maria Antonia Fabbri e piantumazione della rosa “penelope”

Atrio: intervento del Sindaco Valentina Palli

Canzoni e letture dei ragazzi e delle ragazze della 4ª e 5ª della Scuola Elementare M. Fantozzi di San Pancrazio

Sarà presente Renzo Savini, Presidente provinciale A.N.P.I.

Ore 11.00:

Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Pancrazio