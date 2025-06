Un tavolo tra istituzioni, imprese ed eccellenze del territorio per sviluppare progetti e confrontare best pratices sulle economie del presente e del futuro. Si è tenuto nel pomeriggio di martedì nel Salone dell’Arengo di Palazzo Podestà, a Faenza, il convengo “Sfide dell’economia circolare e sostenibilità della Romagna Faentina”, iniziativa promossa dal Tecnopolo di Ravenna e dall’Unione della Romagna faentina, nell’ambito del percorso progettuale del C-Hub, il tavolo territoriale costituito da 16 soggetti tra imprese leader nel settore dei materiali compositi, del carbonio e della ceramica, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, associazioni datoriali, istituti di formazione superiore e università.

I lavori, moderati dal giornalista Alberto Mazzotti, sono iniziati con i saluti istituzionali del sindaco di Faenza Massimo Isola e l’intervento di Nadia Carboni, dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina. A seguire il contributo di Antonio Penso, direttore della Fondazione Flaminia e manager del Tecnopolo di Ravenna.

Il pomeriggio è proseguito con il primo tavolo tecnico dedicato alle esperienze delle imprese, a cui hanno preso parte Andrea Bedeschi, general manager Bucci Composites; Gabriele Ceccarelli, HR della scuderia Visa Cash App Racing Bulls F1 Team; Mattia Tamburini, Ceo di Blacks; Simonetta Zalambani, Ocm di Clima di Fusignano. Nella seconda parte del pomeriggio il focus si è spostato sul ruolo della ricerca scientifica, nella tavola rotonda alla quale sono intervenuti Chiara Zanelli, ricercatrice del CNR-ISSMC; Simone Bandini, ingegnere di Certimac; Loris Giorgini, direttore del Dipartimento Chimica Industriale “Toso Montanari”; Massimiliano Fantini, senior project manager di Romagnatech.

A concludere la giornata l’intervento del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri. “Abbiamo ascoltato progetti e percorsi innovativi e tecnologici di grande importanza – ha dichiarato Fabbri – che raccontano quanto il nostro territorio sia protagonista sulla ricerca e lo sviluppo e di quanto ci sia consapevolezza che l’economia circolare sia fondamentale per diventare più competitivi e vincere sfide globali, come quelle che riguardano le materie prime e i costi energetici”.

Il progetto C-Hub, nato nel 2023, è un hub dei materiali compositi e si pone l’obiettivo di essere una piattaforma permanente, in grado di rispondere ai fabbisogni delle imprese in termini di innovazione e competenze; trattenere e attrarre giovani talenti; generare impatto territoriale, posizionando la Romagna Faentina tra i poli di riferimento a livello regionale e nazionale. Un tavolo che, è stato spiegato, è per prima cosa un luogo fisico che porterà alla nascita di un laboratorio congiunto e di un vero e proprio ente in grado di attrarre forme di finanziamento.

L’incontro è stato parte integrante di questo percorso ed è stato strutturato in modo pragmatico, dando voce prima alle imprese, poi alla ricerca scientifica, con l’obiettivo di mostrare non solo “cosa si può fare”, ma “cosa si sta già facendo” in Romagna Faentina per un’economia industriale circolare, competitiva e sostenibile.