Gara della verità per San Martino e Faenza , con le Lupe ancora a quota zero in classifica e le faentine desiderose di tornare alla vittoria dopo le brucianti sconfitte casalinghe maturate contro Geas e Reyer.

Inizio al cardiopalma con San Martino a proporre ritmi altissimi con “Scooter” D’Alie ad imbeccare Cvijanovic e Gilli , ma la troppa fretta al tiro non produce gli effetti sperati ; Faenza ha Fondren in gran spolvero , presente a rimbalzo e sempre pronta a servire le compagne libere al tiro , Parzenska e Roumy su tutte , Reichert si fa sentire all’interno dell’area ma la prima frazione fugge via sulle ali di un equilibrio figlio soprattutto dello studio reciproco delle due squadre e del desiderio di non lasciare l’inerzia alle avversarie (17-17)…

Al rientro le lupe mordono forte in difesa e ripartono di gran carriera con Caterina Piatti , autrice di 6 punti , a cui fa sponda una concretissima Irene Guarise che porta ordine in attacco e punti preziosi ; Faenza rimane attaccata alla gara con i canestri di Roumy e Reichert (29-26 al sedicesimo) ma la successiva tripla di Del Pero sembra mettere le cose sul verso giusto per le lupe (32-26) pochi secondi dopo …

Dopo due time out ravvicinati di Seletti le ospiti riacciuffano la parità a 32 con i canestri di Reichert e Fondren quando mancano due minuti all’intervallo di metà gara , poi con un ulteriore sussulto Faenza chiude un break di 10-0 (32-36 al diciannovesimo) ; saranno D’Alie e la sorprendente Del Pero a concretizzare due perse delle romagnole e a chiudere in parità la seconda frazione (36-36) …

Alla ripresa le Lupe ritrovano ritmo in attacco e buona continuità nella costruzione del gioco : la giovanissima Caterina Piatti realizza con personalità , Guarise ci mette estro e velocità , ma è D’Alie a segnare in tre azioni consecutive per un primo importante parziale (49-43) al ventisettesimo con time out chiamato da un arrabbiatissimo Seletti ; Del Pero segna ancora per il + 8 prima del rientro di Faenza con tripla di Fondren e Roumy per la momentanea parità a quota 51 ; ancora Piatti a segnare per il + 2 (53-51) di fine terzo quarto …

Del Pero è la vera spina nel fianco delle faentine con due triple dall’angolo , Guarise spinge forte in attacco e Piatti concretizza tutto quel che riesce a toccare : San Martino si rimette a distanza di sicurezza al trentaquattresimo (60-53), Turel ha le polveri bagnate e Sara Roumy avrebbe bisogno di rifiatare qualche minuto , ma è troppo importante il suo contributo offensivo , ci pensa Anne Simon con 5 punti consecutivi ad ampliare il divario sino al + 14 (67-53) del trentaseiesimo …

Piazza toglie Guarise per il meritato applauso quando mancano 2 minuti e 45 secondi alla sirena finale , rientra D’Alie , ma la tripla di Emile Brzonova a cui fa seguito un canestro in contropiede di Roumy su palla recuperata rimette tutto in discussione (69-64 a poco più di un minuto dal termine) ; time out di Piazza che vuole scuotere le sue per gestire al meglio il finale di gara : sul doppio errore di Simon sotto canestro Faenza ritrova una buona conclusione di Marie Reichert con libero aggiuntivo per il 69-67 a 55 secondi dal termine , poi l’ultimo vero lampo di Sara Roumy che recupera palla e va a segnare in solitaria : è 69 pari al quarantesimo e ci si appresta a disputare un inatteso overtime …

Le Lupe non ci stanno , recuperano forze e la giusta cattiveria agonistica per chiudere senza affanni ed incassare i primi due punti in classifica : un canestro di D’Alie in reverse dopo palla recuperata ed una tripla di Cvijanovic mettono il sigillo ad un incontro che le ragazze venete hanno saputo gestire con maggior convinzione tenendo anche conto dell’assenza per infortunio di Caitlin Bickle ; dal canto suo Faenza paga a caro prezzo il calo fisico accusato nei minuti conclusivi , le tante amnesie difensive e la mancanza della capitana Franceschelli per un infortunio rimediato in settimana durante l’allenamento .

MVP : Marie D’Alie autrice di 19 punti , 7 rimbalzi e 3 assist

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI : Simon 15, D’Alie 19, Guarise 6, Cvijanovic 8, Cedolini 1, Scuizzato ne, Gilli , Del Pero 16, Piatti 9, Robinson 6, Bickle ne. Allenatore : Giuseppe Piazza

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT : Franceschelli ne, Brzonova 3, Turel 2, Reichert 21, Fantini , Fondren 17, Parzenska 2, Cappellotto , Jakpa 4, Roumy 26, Porcu . Allenatore : Paolo Seletti

Percentuali tiri da due : SAN MARTINO : 23/45 FAENZA : 21/48

Percentuali tiri da tre : SAN MARTINO : 5/24 FAENZA : 7/24

Percentuali tiri liberi : SAN MARTINO : 19/26 FAENZA : 12/18

Arbitri : Moretti , Giovanetti e Luchi