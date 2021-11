Faenza Basket Project comunica che la biglietteria online per prenotare l’accesso per la sfida di Sabato 6 Novembre alle ore 19 contro Reyer Venezia è aperta.

Si giocherà al PalaCattani per un appuntamento speciale contro i campioni d’Italia.

“Si ricorda che la biglietteria del Cattani sarà aperta anche il giorno della partita per comprare l’accesso ma vi invitiamo a prenotare il biglietto per agevolare il corretto e distanziato afflusso di tutti gli spettatori dentro il palazzetto”.

Infine si ricorda che l’accesso è consentito soltanto ai possessori di Green Pass.

I prezzi dei biglietti:

Over 18: 15 euro

Promozione Giovanili FBP e Faenza Futura: 15 euro per la coppia di genitori / 10 euro per il singolo genitore

per la coppia di genitori / per il singolo genitore 14-18 anni: 5 euro

Ragazzi/e settore giovanile FBP e Faenza Futura: Gratis

Under 14: Gratis

Abbonati Raggisolaris: Gratis



Per i genitori dei ragazzi/e delle giovanili vi invitiamo a prenotarsi contattando la segreteria via whatsapp al 3516689829 o mandare una mail a fbpfaenza@gmail.com