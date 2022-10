Quarta partita stagionale del campionato Techfind Serie A1 femminile. San Giovanni Valdarno ospita l’E-work Faenza nell’anticipo di sabato 15 ottobre.

Cambia ancora quintetto coach Ballardini che ripropone Moroni affiancata dalle 4 straniere: Davis, Kunaiyi, Niedzwiedzka e Hinriksdottir.

Subito Garrick a sbloccare il punteggio per Valdarno, che insieme a Trasi, segna il primo break 10-2. Dalla panchina Cupido da la spinta giusta con una tripla e un contropiede e Niedwiezdka segna il primo sorpasso faentino e chiude il quarto 17-19.

Secondo quarto all’insegna dell’intensità tra difese fisiche e contropiedi. Faustini si prende la scena, tripla e penetrazione di puro talento.

Dall’altra parte è sempre Garrick a colpire dalla lunga distanza.

Fine secondo quarto 36-40.

Valdarno riparte con lo starting five di inizio partita mentre per Faenza Cupido e Franceschelli al posto di Moroni e Hinriksdottir.

Tassinari parte forte, problemi di falli per le faentine che devono ricorrere a numerose rotazioni.

Sembra non essere un problema perchè Moroni e compagnia si fanno trovare pronte.

Squadra casalinga che trova il canestro solo dalla linea della carità.

Davis sulla sirena segna il 54-58, fine terzo quarto.

Primo minuto di fuoco per Faenza, tra una Moroni scatenata e Kunaiyi dominante sotto canestro, coach Matassini costretto a chiamare time-out il prima possibile.

San Giovanni rientra nervosa, fallo tecnico a Tassinari e un punto facile per Davis.

Dopo minuti di astinenza, è ancora Garrick a sbloccare Valdarno, mantenendo vive le speranze, ma è subito Hinriksdottir a spegnerle con una tripla da distanza siderale.

Gestione e controllo nei minuti finali delle ospiti.

Risultato finale 68-80.

TABELLINI:

San Giovanni Valdarno: Varga 3, Trasi 15, Schwienbacher 3, Tassinari 12, Lazzaro, Milani, Missanelli 3, Bove 3, Garrick 20, Whitted 9, Atanasovska.

E-work Faenza: Franceschelli, Kunaiyi 13, Moroni 12, Cupido 13, Faustini 11, Georgieva, Hinriksdottir 5, Baldi, Niedzwiedzka 6, Egwoh, Davis 20.