“È un buon giorno”. Questo è l’augurio con cui accogliamo tutti gli appassionati di musica folk al festival La Musica nelle Aie, che si terrà sulle splendide colline di Castel Raniero – Faenza dal 9 all’11 maggio 2025.

Il cuore pulsante del festival sarà il concorso musicale, che da oltre vent’anni coinvolge musicisti folk provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio, a partire dalle 14

Artisti in gara

Si esibiranno nelle Aie di Castel Raniero:

Aghi di Pino (Bergamo), Antonio Nola (Treviso), Arbitri Elegantiae (Senigallia, AN), Banda Putiferio (Sirtori, LC), Clepto Cantautorao (Bologna), Colectivo 73 (Rimini), DaMaRaMà (Montegridolfo, PU), Di Terra in Terra (Pistoia), Duo Acefalo (Osimo, AN), Francesco Fuligni (Firenze), I Maggiaioli di San Godenzo (San Godenzo, FI), La Compagnia Scapestrati (Isola d’Elba, LI), Leandro Pallozzi e i Vecchi Draghi (Castel San Pietro Terme, BO), L’Essenziale (Forlimpopoli, FC), Margò (Forlì), Paddy Goes to Amerikay (Forlimpopoli, FC), Saro Calandi (Desio, MB), Tai Paz Trio (Bologna), Tizio Bononcini (Zola Predosa, BO), Winegrapes (Prato).

Programma del festival

Venerdì 9 maggio

Aprirà la serata Alvio Focaccia con un omaggio al fisarmonicista di Castel Raniero Celso Argnani, recentemente scomparso.

Saranno poi i Santa Balera, la Gen Z del liscio romagnolo, ad aprire le danze, seguiti dall’energia country-rock di Fratelli&Margherita per celebrare i trent’anni del Mei.

Sabato 10 maggio

La giornata inizierà all’alba con il Coro San Pier Damiani, che onorerà la Beata Vergine delle Grazie, Patrona di Faenza, nel giorno della sua festa.

Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con Ravenna Festival, tornerà Romagna in Fiore nel prato della Ex Colonia di Castel Raniero.

L’apertura sarà affidata al cantautore Martino Chieffo, seguito dal concerto dei Modena City Ramblers, con i quali si festeggeranno gli 80 anni dalla Liberazione.

In orario aperitivo, tre diverse Aie risuoneranno di musica e danza:

La Romagna nelle Aie con La Carampana, per un viaggio nelle tradizioni musicali romagnole, dai balli staccati al liscio antico.

Cuba nelle Aie con Roberto Matos y el Son de Amigos, che porterà il ritmo coinvolgente del son cubano.

Africa nelle Aie, dove le percussioni guideranno le danze africane con Danza Africana Faenza.

La serata proseguirà con:

L’agropunk dei Baldo degli Ubaldi, vincitori del Premio del Pubblico a Musica nelle Aie 2024.

Il folk-rock dei La Tresca, che tornano a Castel Raniero per festeggiare 25 anni di carriera.

La musica tradizionale francese dei Di Doux, perfetta per il balfolk e bellissima da ascoltare.

Per chi ha ancora energia, la festa continuerà con l’Extra Folk Notturno.

Domenica 11 maggio

Oltre al concorso musicale con i 20 artisti in gara, la giornata inizierà con la Marching Band della Scuola di Musica G. Sarti di Faenza e in serata, prima della premiazione, si esibirà il Modern Sarti Ensemble.

A chiudere il festival sarà il Trebbo Musicale Improvvisato, animato dai Musicanti Improvvisi, insieme ai quali vi daremo appuntamento all’edizione 2026.